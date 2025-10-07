Una empleada y tres obreros, los desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Madrid

Cuatro personas se han quedado atrapadas tras el derrumbe del edificio en la calle de las Hileras, cerca de la plaza de Ópera en Madrid. Se trata de la arquitecta de la obra y tres trabajadores de la empresa constructora. Otras tres personas han resultado heridas.

El suceso ha ocurrido pasadas las 13.00 horas cuando se ha venido abajo el forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel. Los sanitarios han atendido a tres obreros, uno ha tenido que ser trasladado a un hospital con fractura de pierna con un pronóstico "menos grave" mientras que los otros dos han resultados contusionados leves. Además han sido atendidos por psicólogos debido al shock.

Buscan a los 4 desaparecidos

Los trabajadores han avisado de que echaban en falta a algunos compañeros y que podrían estar en el interior en el momento del colapso: Laura, Dambelé, Alfa y Jorge.

Laura sería una empleada de la empresa de obras, de unos 30 años, que se hallaba en un baño de la primera planta, donde estaban ubicadas las oficinas, según relata el capataz de la obra.

Los otros tres desaparecidos, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos trabajadores de la empresa constructora. Dos se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio en el momento del siniestro.

Los bomberos trabajan sin interrupción

Un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur y Policía Municipal se han desplazado hasta el lugar del derrumbe para tratar de localizar a los desaparecidos tras el colapso del edificio.

Los Bomberos de Madrid han trabajado durante las primeras horas en asegurar la estructura del edificio y esta tarde -sobre las 18.00 horas- han accedido al interior para comenzar la búsqueda de los desaparecidos con la ayuda de perros de la Policía Municipal y de la Unidad Canina de Rescate de España (UCR). Desde Emergencias de Madrid aseguran que los bomberos seguirán trabajando sin interrupción, "lo que haga falta hasta que aparezcan".

Dos trabajadoras de un negocio cercano han explicado a 'Europa Press' que escucharon "como una bomba" e inmediatamente notaron una "gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras. "Caía como un volcán", asegura otra testigo.

Inspección de Trabajo evalúa el derrumbe

El siniestro está ahora bajo la mirada del equipo de guardia de la Inspección de Trabajo, que se encuentra evaluando el derrumbe parcial, según explica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado. Díaz, además, ha trasladado su solidaridad a las víctimas y a todos los que se han visto afectados.

