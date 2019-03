La supuesta parricida de Alicante perdió la tutela de otros tres hijos anteriormente

La mujer detenida como presunta autora de la muerte de su hija de tres años de edad en su casa de Alicante había perdido la tutela de sus otros tres hijos, de 7, 9 y 11 años, según fuentes de la Consellería de Justicia y Bienestar Social.

La muerte de la pequeña, que presentaba síntomas de asfixia, según fuentes de la Policía Local, se produjo en la tarde del miércoles, después de que a la ahora arrestada se le comunicara que se iba a proceder a retirarle también la custodia de la menor.

Los técnicos de Bienestar Social de la Generalitat recibieron el pasado 11 de agosto un informe de los Servicios Sociales de Alicante en el que se subrayaban "indicadores de riesgo" de la ahora fallecida en el seno familiar. Tras acordarse el desamparo de la menor, personal de la Consellería se trasladó un día después al domicilio familiar para proceder a la notificación e intento de retirada de la menor.

Ese día, la madre no abrió la puerta, por lo que no se pudo realizar la comunicación ni acometer intervención alguna. Finalmente, los técnicos lograron contactar con la madre el 16 de agosto y le comunicaron la resolución adoptada de desamparo, pero no pudieron retirar a la niña por no encontrarse ésta en la casa.

La madre acudió a los Servicios Territoriales de Alicante para hablar con técnicos de la Sección de Protección e Inserción de Menores y mostró, según las citadas fuentes, "una actitud de colaboración, sin enfrentamientos ni conflicto". Sin embargo, a esa cita no llevó a la niña, por lo que se inició un expediente para la solicitud judicial de entrada en domicilio.

Horas después, alrededor de las 20,00 horas, el cadáver de la pequeña fue hallado por el compañero sentimental de la madre en el domicilio familiar, quien alertó del suceso a la Policía Local. Cuando los agentes acudieron a la vivienda, ubicada en el número 2 de la calle José Reus García, comprobaron que la pequeña presentaba "signos de asfixia", por lo que solicitaron la presencia de efectivos sanitarios.

Sin embargo, los médicos del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), desplazados al lugar del suceso, sólo pudieron confirmar la muerte de la pequeña. Los otros hijos de la mujer están bajo tutela de la Consellería de Justicia y Bienestar Social.