Juana Rivas pide que "acabe este circo" tras insistir en los malos tratos de Arcuri: "No me voy a rendir por mi hijo"

El caso de Juana Rivas continua en la palestra, esta vez para responder sobre un posible delito de sustracción internacional de menores, debido a una denuncia interpuesta por el padre de sus hijos, Francesco Arcuri. La mujer ya ha sido condenada por esta acusadión en 2018 y parcialmente indultada en 2021, después de impedir que sus hijos regresarán con Arcuri.

Rivas tenía cita este jueves en los juzgados de Granada, para explicar su defesan sobre los hechos acusados. La sesión, celebrada en el Juzgado de Instrucción número 4, comenzó a las 10.10 y se prolongó durante unos 45 minutos La comparecencia ha sido aprovechada para denunciar los malos tratos que esta recibiendo su niño por parte de su padre. Defensa que ha durado alrededor de una hora y en la cual Juana ha contestado a una batería de preguntas realizadas exclusivamente por su letrado, Carlos Aránguez, acompañadas de diversas pruebas visuales del maltrato. Tras esto ambos han atendido a los periodistas, que se encontraban en la salida del Juzgado de Instrucción 4, y posteriormente se han marchado.

"Que se acabe ya el circo, escuchad a mi hijo"

Durante la declaración, Rivas ha expresado su preocupación por la integridad física y mental de su hijo, el cual ya tiene 11 años y debido a una sentencia vive junto a su padre en Italia. Asegurando que sufre un fuerte maltrato por parte de Arcuri, ante lo que ha proporcionado informes hospitalarios, imágenes de lesiones y diversa documentación vinculada a ello. En su contra, el abogado del italiano hacia hincapié en que la causa a juzgar era la sustracción de menores que la acusada infringió y no otros delitos.

Después de una larga hora de testimonios, la acusada y su letrado abandonaban el juzgado, parándose a hablar con la prensa antes de marcharse. Aránguez explicaba, que la defensa del caso se había centrado en las situación que el menor vive en Italia y anunciaba que no ofrecerán más detalles sobre la causa, por petición de la encargada del caso. A su vez, Rivas finalizaba la comunicación con una petición, que "se acabe el circo", y asegurando que "No me voy a rendir por mi hijo".

Jucio contra Arcuri

A todo esto, en Italia se celebra una causa contra Francesco Arcuri por el supuesto maltrato proferido a sus hijos. Juicio que fue postpuesto de septiembre a octubre, debido a un cuestión procesal, y en el que la Fiscalía sostiene en su escrito que Arcuri "los golpeaba en la cabeza, empujándolos contra la pared o arrojándolos con fuerza al suelo" y que "los ofendía diciéndoles que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares".

Juana Rivas también ha sido citada en febrero de 2026, para declarar contra su expareja en dicho juicio por agresión a sus dos hijos.

La magistrada instructora rechazó la solicitud de la defensa para que los medios pudieran asistir a la declaración, recordando que se trata de una diligencia en fase de instrucción. Tampoco se entregarán copias de las grabaciones a las partes, aunque podrán consultarlas en el juzgado.

Mientras, el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, recordó que el objeto de la causa es “por qué Juana Rivas no entregó al menor el 18 de febrero, tal como ordenó la justicia italiana”, y subrayó que “el niño está magnífico en Cagliari, viviendo con su padre”.

Sin medidas cautelares impuestas, Rivas abandonó el edificio entre una nube de periodistas. Su defensa ha anunciado que pedirá mañana el archivo de la causa. “Estoy cogiendo más fuerza que nunca para traer a mi hijo pequeño. Basta, por favor”, repetía mientras se alejaba del juzgado.

