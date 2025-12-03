¿Me pueden multar si utilizo los triángulos de emergencia y la baliza V16 a la vez?

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores tendrán que reemplazar los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro por el dispositivo V16. Una medida con la que la DGT da un giro paraiza, ya que el hecho de colocar y montar los triángulos (a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros incrementa "el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias". Es por ello, que la DGT justifica esta medida para garantizar la seguridad.

Sin embargo, con motivo de su implementación es conveniente resolver todo tipo de dudas con respecto a su uso.

¿Qué es la baliza V16? ¿Cómo funciona?

Se trata de un dispositivo de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos de emergencia. Esta herramienta avisa a los conductores por una luz que el vehículo está detenido. Asimismo, este aparato comunica la ubicación del vehículo a la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0 para su información en tiempo real.

La baliza lleva incorporado un imán que nos permitirá colocarlo en cualquier punto del vehículo de zona metálica. No obstante, se debe de colocar en la parte más alta del vehículo inmovilizado, garantizando su visibilidad máxima.

La baliza V16 funciona con una fuente de alimentación interna que puede variar según el modelo. Algunos se alimentan de pilas y otras de baterías de litio recargables. Todas deben de garantizar un uso mínimo de 30 minutos y en reposo deben de tener una autonomía de 18 meses, según la normativa.

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

Tal y como informa la DGT, siguiendo el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, están obligados a utilizar este dispositivo los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses. También se incluye el conjunto de vehículos no especiales.

¿Qué baliza V16 debo comprar?

La DGT ha compartido un listado de marcas y modelos certificados que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y que por tanto cumple con los requisitos mínimos para su uso.

¿Es posible seguir utilizando los triángulos? ¿Puedo utilizar los triángulos de emergencia y la baliza V16 a la vez?

En este sentido, tan solo se permite a partir del 1 de enero de 2026 utilizar la baliza V16, ya que será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. La sanción por no llevar la baliza es de 80 euros, según recoge La Moncloa.

Por lo tanto, a partir del primer día de 2026, se interrumpe la obligatoriedad de seguir llevando los triángulos.

¿Puedo utilizar la baliza v16 fuera de España?

Desde la DGT informan que sí es posible. Cualquier vehículo matriculado en España que circula por otro país firmante del Convenio sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, cumplirá la normativa con el nuevo dispositivo.

A su vez, aquellos vehículos matriculados en otros países que circulen por España en situación de circulación internacional serán considerados cumplidores de la normativa si llevan los triángulos u otro dispositivo similar utilizado en el país de origen.

