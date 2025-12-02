Nuevas imágenes de Mazón llegando al CECOPI el día de la DANA

Nuevos datos sobre el recorrido del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024. Hasta ahora teníamos su imagen entrando en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:28.

Este martes ha salido a la luz un vídeo llegando a la reunión del CECOPI. En este se observa como las cámaras de seguridad graban a Mazón llegando en su coche oficial al recinto del CECOPI a las 20:26 horas, tan solo dos minutos antes de las conocedoras imágenes entrando al edificio.

Los ha aportado a la jueza un coordinador de Emergencias que decidió conservarlos por su relevancia. Se trata de Alonso Fernández, quien desde enero de 2023 es responsable de seguridad física e infraestructuras del Centro de Coordinación de Emergencias.

En su declaración a la jueza expuso su propuesta al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, de conservar las imágenes y no se estableciera el borrado automático tras haber pasado 30 días. No obstante, gracias a la decisión de ambos las imágenes fueron protegidas con la copia de seguridad y pudieron ser preservadas, ya que asegura que desde la Generalitat no recibieron instrucciones para mantener esas imágenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.