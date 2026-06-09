La conversación del Papa León XIV en la cabina del avión con los pilotos que lo han llevado a Barcelona

El Papa León XIV está ya en Barcelona, después de tres días de apretadísima agenda y baño de multitudes. Tras un breve encuentro en Ifema con los 18.000 organizadores de todos los actos en la capital el Pontífice ha volado hasta la ciudad condal y tenemos imágenes del interior de esa cabina. En estas imágenes se puede ver al piloto y piloto auxiliar hablando distendidamente con el Santo Padre. "Muchas familias han compartido y nos han pedido, que de alguna manera, les tengamos presentes y le pidamos su bendición". Por supuesto el Papa dice que sí y la piloto le da las gracias.

Al final del vídeo se escucha al piloto que pregunta: "¿Nos hacemos una foto antes de la salida?"

El avión en el que viaja León XIV se ha revisado a fondo. La Guardia Civil ha revisado de manera exhaustiva, ha recorrido todos los rincones acompañada de perros especializados. Asiento por asiento examinándolo todo. Los agentes han inspeccionado cada uno de los habitáculos y después se han sellado.

El primer acto previsto en la agenda catalana de León XIV es oficiar el rezo de la hora media en la Catedral. Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, ​​junto con la Virgen de la Mercè. A la salida, el papá visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi.