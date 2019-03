Los ingresos de la población más pobre bajan un 5% cada año

Desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han descendido un 5% cada año.

Esto significa que la desigualdad social entre los españoles se encuentra en los niveles más altos de la Unión Europea y hay un riesgo mayor: la pobreza más extrema se ha enquistado y si un día la economía mejora será muy difícil levantar esta bolsa.

Si la riqueza no se redistribuye, la brecha entre ricos y pobres será mayor. Son algunas conclusiones del informe estadístico que ha elaborado Cáritas Española.

Esta organización conoce muy de cerca el rostro de la pobreza, el 41% de familias con tres hijos no disponen de los recursos básicos, y ahora lo plasma en números para poder analizarlo objetivamente.

Cáritas asegura también que la demanda de su ayuda se ha estabilizado, pero no porque no exista, sino porque no dan más de sí. No hay centros, ni voluntarios, ni más recursos para atender a todos los que lo necesitan.

Su secretario general, Sebastián Mora, invita al Gobierno a cambiar de "mentalidad", de estrategia. Ya no somos un país de emergencia ahora toca reconstruir.

Avisa también de que los efectos producidos por los recortes en los servicios públicos de bienestar, que pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres.

Es decir, si la austeridad vulnera los derechos sociales, estamos abandonando a los más pobres. "Quienes realmente se ha ajustado tres botones la cintura, dice el secretario general, son los pobres."