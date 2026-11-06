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El Hierro, colapsado por la llegada de cayucos: "Es imposible filiarlos"

La presión migratoria desborda la isla de El Hierro con la llegada de más de 1.000 migrantes en un día.

Migrantes llegados en cayuco a Canarias

El Hierro, colapsado por la llegada de cayucos | Antena 3 Noticias

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Gracia López
Gracia López
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No cesa la llegada de cayucos a Canarias, están siendo unos meses especialmente complicados, coincideindo con el periodo de calmas en el mar. Y estos primeros días de noviembre, las cifras se han disparado. Sólo en los cinco primeros días del mes han alcazado las costas más de 3.200 inmigrantes. A El Hierro lo han hecho 1.021 desde esta madrugada del viernes en seis cayucos, entre ellos viajaba una persona fallecida.

También a la isla de Lanzarote ha llegado este viernes una patera con 61 migrantes.

Desbordados los recursos sanitarios y de emergencia

Los recursos y efectivos de las islas, sobre todo en El Hierro, comienzan a estar desbordados. El presidente del cabildo herreño, Alpidio Armas, asegura que la isla no cuenta con recursos para atender a todos los migrantes que están llegando. Sólo en un día han llegada hasta 1.000 personas. "Estamos desbordados". También la gerente del hospital de la isla ha asegurado que han tendio que abrir el salón de actos del hospital. Jéssica Acosta confirma que tiene ingresados a 15 personas, "la mitad de las camas hospitalarias ocupadas".

Desde el sindicato sanitario Asamble 7 islas también denuncian el colapso. Pablo de León asegura que "la situación humanitaria y social en el muelle de La Restinga es insostenible". Insiste en que el sistema está desbordado, que hay escaso personal para abordar esta emergencia sanitaria. Los recursos, dicen, son escasos para atender a la población de El Hierro y a los migrantes que llegan. Por eso han pedido al Ministerio de Defensa y de Sanidad la "militarización provisional" de los recursos en La Restinga.

También los efectivos policiales hablan de la situación que están padeciendo estos días. Alejandro Navarro es secretario general de la Jupol en Canarias, el sindicato de la policía nacional. Asegura que en un mes han llegado unas 7.000 personas, "para nosotros no es sorprendente, es cíclico, todos los años. Pero tras el foco mediático y policial en Ceuta, se ha derivado a la ruta a Canarias". La Jupol confirma que vienen avisando de la falta de previsión y de medios. "Hemos pedido más policías, planificación y previsión para traer policía de la península".

Desde Salvamento Marítimo denuncian que las jornadas son interminables, hasta 14 horas trabajando. “En un día hemos podido rescatar hasta 2.000 personas”, apunta el portavoz sindical Marcos Díaz.

Este viernes 6 de noviembre ha sido el de mayor llegada migrantes a a la isla de El Hierro de los últimos cinco años.

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