Dos hermanas menores de edad huyen para no ser obligadas a casarse

Tenían 16 y 17 años y un miedo que ya no cabía en casa. En un pueblo de Almería, dos hermanas decidieron que no podían más. No fue un arrebato. Fue un basta dicho en voz baja durante meses y gritado por fin en el puente del Pilar, aprovecharon el día de fiesta para desaparecer de casa, quizás para siempre.

Según denunciaron a la Guardia Civil con la ayuda de Cruz Roja, en su casa los golpes eran habituales, propinados por su padre y sus hermanos. Pero lo que terminó de romperlas fue lo que venía después: un billete a Siria, su país de origen, para casarlas a la fuerza con dos hombres que su familia ya había elegido por ellas. Sus vidas aquí en España les ha hecho reforzarse y fortalecerse para no querer ser esposas por exigencia y tradición familiar.

La madre de las menores, detenida

Querían seguir siendo lo que son niñas, adolescentes, querían estudiar, salir, decidir por sí misma, así que huyeron. Sin maletas, sin plan, solo con el instinto de ponerse a salvo. Llegaron a Cruz Roja y allí, por primera vez, alguien las escuchó sin juzgarlas.

Desde allí las acompañaron a denunciar. Su padre no estaba en España, estaba en Siria. Su madre fue detenida por agentes de la Benemérita para tomarle declaración. Según cuenta La Voz de Almería las hermanas están ahora en un centro de protección de menores, a salvo, bajo tutela. Su historia no es un caso aislado. En España obligar a casarse es delito, y más aún si la víctima es menor.

En Siria, según la ONU, el matrimonio infantil ha crecido con la guerra y la pobreza, con niñas menores de edad, estos casamientos en muchas ocasiones se produce para aliviar la economía familiar o salvar el honor. Ellas dijeron no. Y ese no, les ha salvado la vida, aunque hasta decidir huir no han podido evitar los malos tratos, físicos y mentales.

A esta situación se han enfrentado dos hermanas, menores de edad y residentes en la localidad de Roquetas de Mar, quienes, hartas de la situación que vivían en su domicilio familiar y temerosas por el futuro que intentaban imponerle, decidieron escapar de casa en busca de ayuda. La investigación que se abrió en el momento en el que las menores contaron su calvario continúa abierta.