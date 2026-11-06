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"En la calle hay más ratas que personas", la denuncia de los vecinos en un barrio de Tenerife

Una plaga de roedores tiene atemoriza a los vecinos de La Gallega.

"En la calle hay más ratas que personas", la denuncia de los vecinos en un barrio de Tenerife

"En la calle hay más ratas que personas", la denuncia de los vecinos en un barrio de Tenerife | @noticiaspicon

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Toñi Galván
Toñi Galván
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Los vecinos de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, tiene pánico a caminar por las aceras. Las ratas cruzan de un lado a otro bajo sus pies. Algo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo, años, incluso, pese a que desde el ayuntamiento les aseguran que desde el pasado mes de septiembre se habían erradicado varios focos en toda la ciudad.

Sin embargo, los vecinos han vuelto a publicar un vídeo en redes sociales, donde se ve cómo, no una, ni dos, ni tres… Hasta por lo menos una veintena de roedores, difícil de contar por la rapidez con la que cruzan, salen desde los contenedores y se esconden en una especie de parterre. "Pedazo de bichos", se escucha decir a uno de los vecinos que permanece inmóvil, sin atreverse a cruzar.

Los vecinos están cansados de esta situación, por eso, bajo el lema "Necesitamos ayuda en el barrio de La Gallega", han compartido en la cuenta @noticiaspicon estas desagradables imágenes. Desde el barrio de La Gallega reclaman al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que incremente la limpieza en la zona, en los espacios públicos, sobre todo donde juegan los niños.

Miedo a salir a tirar la basura y de sacar a los niños al parque

"Es imposible sacar a nuestros hijos a la calle, en un parque rodeado de ratas". En la misma cuenta vecinal han publicado que "hay más ratas que personas" en la calle, así que se pueden imaginar la situación. Y a juzgar por las imágenes difundidas, nos podemos hacer una idea de la situación, porque la escena da repelús sólo con verla en la grabación, sin estar en la escena real.

Los vecinos publican “pongan orden que esto no se puede aguantar”. Numeroso grupo de ratas de gran tamaño corriendo de un lado a otro de la acera. ¡Como para intentar cruzar! Seguro que es lo que piensan los vecinos.

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