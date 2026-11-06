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Detenido por atracar con un martillo un establecimiento en Los Palacios y llevarse 1.000 euros

El hombre, cliente habitual, acudió al negocio previamente para reconocer el terreno.

Imagen del robo en Los Palacios

Imagen del robo en Los Palacios Europa Press

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
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La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un violento atraco en un establecimiento de alimentación de Los Palacios y Villafranca en Sevilla. Lo más llamativo del caso es que el detenido era cliente habitual del negocio y había estado en el local apenas una hora antes de cometer el robo.

Según la investigación, el hombre regresó al establecimiento con el rostro completamente cubierto y armado con un martillo de grandes dimensiones. Una vez dentro, adoptó una actitud extremadamente agresiva, amenazó al trabajador y le exigió que entregara el dinero de la caja registradora.

Para intimidar al empleado, el asaltante llegó a golpear el mostrador con la herramienta mientras mantenía sus amenazas. Finalmente, consiguió hacerse con unos 1.000 euros en efectivo antes de abandonar el establecimiento.

Identificado por la víctima y el propietario

El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios y Villafranca abrió una investigación para esclarecer el robo e identificar al responsable. Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de octubre.

Las primeras pesquisas, junto con las declaraciones de la víctima y las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, permitieron avanzar rápidamente en la identificación del sospechoso.

Los agentes comprobaron que el presunto autor había acudido al negocio poco menos de una hora antes del atraco. Tanto el trabajador que sufrió las amenazas como el propietario reconocieron inmediatamente al hombre, al tratarse de un cliente habitual del establecimiento.

Una vez recopiladas las pruebas necesarias, la Guardia Civil procedió a su detención. El arrestado, vecino de la localidad, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de daños.

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