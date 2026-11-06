Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

La Rioja

Empotra su coche contra un supermercado de Arnedo

La conductora portaría en su turismo una 'L'.

Carritos de supermercado junto a coches

Carritos de supermercado junto a coches Pixabay

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A eso de las 9:00 horas, una mujer ha empotrado su coche contra un supermercado de la Avenida de Benidorm de Arnedo. La mujer iba acompañada de sus hijas. No se han producido daños personales.

Atendiendo a la información conocida, la conductora portaría en su turismo una 'L', ya que se había sacado recientemente el permiso de conducir.

Afortunadamente, ni la propietaria del vehículo, ni sus hijas o el personal del supermercado, ha sufrido daños. El suceso tan solo ha supuesto daños materiales en el establecimiento.

Los dibujos de una niña de 8 años, la clave para detener al secuestrador que intentó raptarla en Zaragoza

Imagen del dibujo creado por la niña

Publicidad

Sociedad

Los vagones accidentados en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude en el mantenimiento de la línea de AVE Madrid - Sevilla

Carritos de supermercado junto a coches

Empotra su coche contra un supermercado de Arnedo

Coche policial

Los vecinos de la casa de Montijo investigada por la venta de menores: "Hoy hay cuatro y mañana 14"

Sacerdote con sotana y rosario
AGRESIÓN SEXUAL

Piden 29 años de cárcel para un sacerdote de Ourense acusado de violar a sus dos sobrinas

VÍDEO:
Compraventa menores

VÍDEO: El momento de la detención de la madre que habría vendido a cuatro de sus hijos en Badajoz

Paco Lagares
ACCIDENTE DE TREN

Paco Lagares, abogado de las víctimas: "Hace falta un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria"

El letrado asegura en Antena 3 Noticias que el accidente de trenes de Urda ha reabierto las heridas de sus representados, que han vuelto a revivir los momentos de la tragedia de Adamuz.

Efemérides de hoy 6 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de noviembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de noviembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: At least 68 people have died and dozens more were injured after two high-speed passenger trains collided near Urda station in the province of Toledo on Wednesday morning, regional authorities confirmed. The catastrophe occurred at approximately 08:53 AM when a state-owned Renfe AVE train struck the rear of a stationary train operated by private carrier Iryo. More than 500 passe...

Entregados a sus familias los restos mortales de 66 de los 69 fallecidos en Urda

Imagen de la Policía Nacional

La petición para filiar a una bebé en Portugal destapó la presunta venta de seis menores en España

Imagen del dibujo creado por la niña

Los dibujos de una niña de 8 años, la clave para detener al secuestrador que intentó raptarla en Zaragoza

Publicidad