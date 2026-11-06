Empotra su coche contra un supermercado de Arnedo

A eso de las 9:00 horas, una mujer ha empotrado su coche contra un supermercado de la Avenida de Benidorm de Arnedo. La mujer iba acompañada de sus hijas. No se han producido daños personales.

Atendiendo a la información conocida, la conductora portaría en su turismo una 'L', ya que se había sacado recientemente el permiso de conducir.

Afortunadamente, ni la propietaria del vehículo, ni sus hijas o el personal del supermercado, ha sufrido daños. El suceso tan solo ha supuesto daños materiales en el establecimiento.