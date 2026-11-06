La Rioja
Empotra su coche contra un supermercado de Arnedo
La conductora portaría en su turismo una 'L'.
Publicidad
A eso de las 9:00 horas, una mujer ha empotrado su coche contra un supermercado de la Avenida de Benidorm de Arnedo. La mujer iba acompañada de sus hijas. No se han producido daños personales.
Atendiendo a la información conocida, la conductora portaría en su turismo una 'L', ya que se había sacado recientemente el permiso de conducir.
Más Noticias
- Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude en el mantenimiento de la línea de AVE Madrid - Sevilla
- Los vecinos de la casa de Montijo investigada por la venta de menores: "Hoy hay cuatro y mañana 14"
- Piden 29 años de cárcel para un sacerdote de Ourense acusado de violar a sus dos sobrinas
Afortunadamente, ni la propietaria del vehículo, ni sus hijas o el personal del supermercado, ha sufrido daños. El suceso tan solo ha supuesto daños materiales en el establecimiento.
Publicidad