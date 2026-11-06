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Los vecinos de la casa de Montijo investigada por la venta de menores: "Hoy hay cuatro y mañana 14"

Los residentes de la calle Argentina aseguran que el inmueble registraba un trasiego constante de personas y que los movimientos les generaban inquietud.

Coche policial

Coche policial EFE

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La operación policial contra una presunta red de tráfico de menores en Montijo (Badajoz) ha causado una profunda conmoción entre los vecinos. Especialmente entre los residentes de la calle Argentina, donde se encuentra la vivienda en la que se centró parte de la investigación y cuya actividad había despertado desde hacía tiempo cierta inquietud en el entorno.

Según la información proporcionada por el Periódico de Extremadura, la mujer detenida llevaba viviendo en el inmueble, situado en el número 18 de esta calle, en el barrio de El Valle, alrededor de un año o año y medio. Durante ese tiempo, los vecinos observaron un movimiento continuo de personas que entraban y salían de la casa, sin que el número de ocupantes pareciera mantenerse estable.

"Hoy a lo mejor hay cuatro y mañana 14", relata uno de los residentes al describir el trasiego que se producía en la vivienda. También asegura que las personas que frecuentaban el domicilio no eran originarias de la localidad: "Estos no son de aquí de Montijo. Ninguno. Son todos de fuera".

Movimientos que despertaban sospechas

Aunque los vecinos reconocen que no conocían lo que presuntamente estaba ocurriendo en el interior de la vivienda, sí admiten que la actividad que se desarrollaba en sus inmediaciones les generaba preocupación. La presencia habitual de varios hombres, cuyo número cambiaba dependiendo del día, era uno de los aspectos que más llamaban la atención.

Según los testimonios reconogidos por el Periódico de Extremadura, algunos de ellos tendrían entre 40 y 50 años, aunque también se dejaba ver un varón de mayor edad. La mujer ahora detenida aparecía de vez en cuando, pero los residentes apenas conocían detalles sobre ella.

La detención de seis personas ha provocado una reacción de incredulidad en el barrio. Los vecinos reconocen que habían percibido situaciones extrañas y posibles conflictos, pero nada que les llevara a imaginar la gravedad de los hechos investigados.

"Se sospechaba de otras cosas"

La tensión en el entorno había llevado a algunos vecinos a evitar cualquier enfrentamiento. Ante los altercados y el movimiento de personas, preferían mantenerse alejados de la vivienda y permanecer en sus casas cuando escuchaban jaleo.

"Yo cuando hay jaleo me meto ahí dentro y no salgo ni siquiera, porque me da mucho miedo", relata uno de los testigos.

El alcalde conoció la operación por los medios

La conmoción también se ha extendido al conjunto de Montijo. El alcalde de la localidad, Javier Cienfuegos, ha explicado que el Ayuntamiento no tenía conocimiento previo del operativo y que se enteró de la intervención policial a través de los medios de comunicación.

El regidor ha señalado que la Policía Nacional no informó con antelación al consistorio, una circunstancia habitual en operaciones de esta envergadura. La Policía Local también recibió el aviso el mismo día de la intervención, con el objetivo de facilitar la coordinación entre los cuerpos policiales.

Cienfuegos ha reconocido el impacto que ha provocado la noticia en una localidad de alrededor de 15.000 habitantes, donde buena parte de los vecinos se conocen.

"Al final nadie se espera que dentro de tu municipio, incluso en tu propio barrio, vaya a suceder algo así. La gente ayer estaba triste, porque al final es una noticia muy impactante", ha explciado.

El alcalde también ha incidido en el desconcierto que ha generado la investigación entre los habitantes del municipio. "Te enteras de estas cosas y nos quedamos un poco consternados", ha concluido.

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