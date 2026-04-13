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La gira 'Lux' de Rosalía llega a Barcelona entre expectación y polémica

Rosalía inicia en Barcelona el primero de los cuatro conciertos de su gira 'Lux' marcada por la expectación de sus fans y la polémica por haber vetado a los medios gráficos al concierto.

Rosal&iacute;a en su concierto en Madrid

Rosalía en su concierto en MadridEuropa Press

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Claudia Justes
Publicado:

La cantante catalana Rosalía ofrece este lunes el primero de los cuatro conciertos previstos esta semana en Barcelona, dentro de su gira internacional 'Lux'. El espectáculo, que ya ha recorrido varias ciudades europeas, aterriza ahora en su tierra natal con todas las entradas prácticamente agotadas.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de fans han estado esperando a las puertas del Palau Sant Jordi para asegurarse un buen sitio. Muchos de ellos han pasado horas haciendo cola, incluso con bolsas de comida para sobrellevar la espera. "Estamos nerviosos, con muchas ganas de verla", explicaban algunos seguidores a los Informativos de Atresmedia. Entre los más madrugadores destaca un grupo de amigos llegados desde distintos puntos de España, que incluso han organizado su jornada con comida para todo el día.

Polémica con los medios

El arranque de los conciertos no ha estado exento de polémica. La artista ha decidido vetar el acceso de fotógrafos y cámaras al interior del recinto durante el espectáculo, una medida que no ha sido bien recibida por los medios gráficos. Varias asociaciones profesionales han presentado una queja ante el Ayuntamiento de Barcelona, propietario del recinto, al considerar que la regulación del acceso corresponde a la administración municipal.

Una decisión tomada por la cantante con el fin de distribuir imágenes del concierto y limitarla a su propio material promocional.

El concepto religioso de su último disco, 'Lux'

El 'Lux Tour 2026' destaca por su innovadora propuesta escénica, marcada por una estética de inspiración religiosa. Uno de los elementos más comentados es un confesionario instalado sobre el escenario, donde la artista interactúa con invitados vinculados a la cultura pop y las redes sociales. Este recurso da paso a uno de los momentos más esperados del concierto: la interpretación de 'La Perla', tema que se hizo viral por abordar las experiencias sentimentales de la cantante.

Tras iniciar la gira el pasado 16 de marzo en Lyon, Rosalía llega a Barcelona tras pasar por ciudades como París, Milán o Madrid, donde logró llenar en cuatro ocasiones el Movistar Arena. La artista continuará actuando en la capital catalana los días 15, 17 y 18 de abril, consolidando así uno de los eventos musicales más destacados de la semana.

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