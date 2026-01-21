Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente ferroviario

El sindicato de maquinistas pidió horas antes del accidente de Gelida suspender la circulación y avisó del temporal

El ministro de Transportes ha comparecido este miércoles ante los medios para aportar la información relativa a los últimos accidentes ferroviarios en España.

Accidente Gelida

El sindicato de maquinistas pidió horas antes del accidente de Gelida suspender la circulacióN | EFE

Publicidad

Este martes, un muro de contención de la AP7 cayó vencido por el peso del agua sobre un tren. El ministro de Transportes apunta a causas meteorológicas, señala que son "ajenas al funcionamiento del servicio ferroviario". Siete horas antes del accidente, el sindicato de maquinistas envió una carta a Renfe pidiendo que se suspendiera la circulación de los trenes y avisando del peligro del temporal.

La lógica diría que es un muro cuya titularidad correspondería al departamento del ministerio de Transportes que construye las carreteras pero, este miércoles, el ministro Puente no ha sabido aclarar si la titularidad es de ese departamento de carreteras, o del departamento de infraestructuras ferroviarias. "Hay una discusión respecto a la titularidad del mismo, puesto que se considera por unos que es ferroviario y por otros que forma parte de la AP7, no está inventariado o dice Carreteras que a ellos no les consta como suyo, pero no se más, yo creo que no se ha profundizado suficiente en el tema".

Las marcas en los bogies

Acerca de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre los bogies, Puente ha precisado que "seria muy aventurado decir que las marcas de los bogies suponen defecto en la estructura".

Durante la mañana de este miércoles, se conocía la localización de una pieza del eje de un tren en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía. Un fotógrafo de The New York Times habría captado esta imagen durante la tarde de este martes y según la publicación "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores", lo que Puente ha matizado señalando que los trabajadores en el terreno la encontraron el lunes, y pertenecen a los bogies delanteros del coche 8 del tren Iryo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cortan la AP-7 desde Martorell hacia el sur por riesgo de hundimiento tras el accidente de tren en Gelida

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido en Gelida

Publicidad

Sociedad

Accidente Gelida

El sindicato de maquinistas pidió horas antes del accidente de Gelida suspender la circulación y avisó del temporal

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Adif insiste en que las vías pasaron las "revisiones habituales" y que no encuentran "ningún fallo"

director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera

¿Sabía el centro de control dónde estaba el Alvia de Adamuz? Las explicaciones sobre el sistema de localización de trenes

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo
Accidente ferroviario

El sindicato ALFERRO interpone denuncias ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo por los accidentes de Adamuz y Gelida

Pedro Sánchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz
Accidente en Adamuz

Pedro Sánchez y Juanma Moreno ponen fecha al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

El emotivo abrazo entre Julio y Carmelo
Accidente Adamuz

El emotivo abrazo entre Julio y el padre de un chico al que ayudó a salir del tren: "Has sido el ángel de mi familia"

Julio Rodríguez, de 16 años, vuelve a ver al joven al que ayudó a salir del tren siniestrado y a sus padres, días después del accidente ferroviario en Córdoba.

Ciclista por carretera
Imprudencias

Un ciclista temerario "a rebufo" detrás de una furgoneta en Lanzarote incendia las redes sociales

Ir a rebufo "es peligroso porque reduce drásticamente tu capacidad de frenar, aumentando enormemente el riesgo de colisiones por alcance especialmente en tráfico lento o inesperado".

Noelia, superviviente del Iryo de Adamuz

Noelia abrió los ojos en el Iryo de Adamuz y vio "cabezas ensangrentadas": "La gente decía 'no quiero morirme'"

Boro, el perro desaparecido

Encuentran con vida a Boro, el perro que escapó tras el accidente en Adamuz

Problemas en los trenes de Rodalies

El último accidente de un tren de Rodalies rememora el historial de incidencias en el último año

Publicidad