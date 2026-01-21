El sindicato de maquinistas pidió horas antes del accidente de Gelida suspender la circulación y avisó del temporal

Este martes, un muro de contención de la AP7 cayó vencido por el peso del agua sobre un tren. El ministro de Transportes apunta a causas meteorológicas, señala que son "ajenas al funcionamiento del servicio ferroviario". Siete horas antes del accidente, el sindicato de maquinistas envió una carta a Renfe pidiendo que se suspendiera la circulación de los trenes y avisando del peligro del temporal.

La lógica diría que es un muro cuya titularidad correspondería al departamento del ministerio de Transportes que construye las carreteras pero, este miércoles, el ministro Puente no ha sabido aclarar si la titularidad es de ese departamento de carreteras, o del departamento de infraestructuras ferroviarias. "Hay una discusión respecto a la titularidad del mismo, puesto que se considera por unos que es ferroviario y por otros que forma parte de la AP7, no está inventariado o dice Carreteras que a ellos no les consta como suyo, pero no se más, yo creo que no se ha profundizado suficiente en el tema".

Las marcas en los bogies

Acerca de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre los bogies, Puente ha precisado que "seria muy aventurado decir que las marcas de los bogies suponen defecto en la estructura".

Durante la mañana de este miércoles, se conocía la localización de una pieza del eje de un tren en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía. Un fotógrafo de The New York Times habría captado esta imagen durante la tarde de este martes y según la publicación "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores", lo que Puente ha matizado señalando que los trabajadores en el terreno la encontraron el lunes, y pertenecen a los bogies delanteros del coche 8 del tren Iryo.

