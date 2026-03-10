Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Se salvaron de milagro. Una madre y su hijo de corta edad viajaban en un coche que se precipitó por un terraplén de más de diez metros de altura. La caída pudo haber provocado una desgracia doble, también por los habitantes de la casa donde el vehículo “aterrizó”.

El coche fue a caer en la misma terraza de la vivienda donde por suerte no había nadie en ese momento. Tanto la mujer como su hijo, que iban en el interior del vehículo, resultaron heridos leves a pesar de la gravedad del impacto.

La conductora iba rumbo a su casa cuando perdió el control y el coche se precipitó desde una altura de unos diez metros para caer en la terraza de una vivienda en la localidad de Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife.

En las imágenes del impacto se puede ver cómo los habitantes de la casa, extrañados probablemente por el ruido, se asoman al patio y es cuando descubren lo que ha ocurrido. Por fortuna no había nadie en la terraza en ese momento.

También la suerte hizo que el coche cayera de pie, lo cual hizo que los daños a sus ocupantes no fueran de mayor gravedad. La mujer sufrió un traumatismo en la cara y el menor presentaba diversas contusiones por todo el cuerpo, aunque no revisten gravedad.

Aunque el impacto no ha provocado daños personales más allá de las heridas leves de los ocupantes del coche, el accidente si ha generado importantes daños en la vivienda donde aterrizó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.