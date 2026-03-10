Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Una mujer y su hijo de corta edad se salvaron de milagro tras sufrir este accidente en el norte de Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife | Antena 3 Noticias

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Se salvaron de milagro. Una madre y su hijo de corta edad viajaban en un coche que se precipitó por un terraplén de más de diez metros de altura. La caída pudo haber provocado una desgracia doble, también por los habitantes de la casa donde el vehículo “aterrizó”.

El coche fue a caer en la misma terraza de la vivienda donde por suerte no había nadie en ese momento. Tanto la mujer como su hijo, que iban en el interior del vehículo, resultaron heridos leves a pesar de la gravedad del impacto.

La conductora iba rumbo a su casa cuando perdió el control y el coche se precipitó desde una altura de unos diez metros para caer en la terraza de una vivienda en la localidad de Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife.

En las imágenes del impacto se puede ver cómo los habitantes de la casa, extrañados probablemente por el ruido, se asoman al patio y es cuando descubren lo que ha ocurrido. Por fortuna no había nadie en la terraza en ese momento.

También la suerte hizo que el coche cayera de pie, lo cual hizo que los daños a sus ocupantes no fueran de mayor gravedad. La mujer sufrió un traumatismo en la cara y el menor presentaba diversas contusiones por todo el cuerpo, aunque no revisten gravedad.

Aunque el impacto no ha provocado daños personales más allá de las heridas leves de los ocupantes del coche, el accidente si ha generado importantes daños en la vivienda donde aterrizó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Comienza el juicio contra los padres que encerraron en la 'casa de los horrores de Oviedo' a sus hijos durante 4 años

Oviedo

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Un hombre se atrinchera con una catana en un sexto piso de Retiro, en Madrid, y amenaza con saltar

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.

Los niños de 'La casa de los horrores' después de casi 4 años encerrados "caminaban encorvados con las piernas arqueadas"

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Víctima de un posible caso de acoso escolar en Málaga
Acoso escolar

Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

Imágenes del accidente de Adamuz publicadas por El Confidencial
Accidente Adamuz

Salen a la luz las primeras fotografías que hizo la Guardia Civil al acceder al Alvia accidentado en Adamuz

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' en plena Puerta del Sol
Greenpeace

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' con una lona gigante en plena Puerta del Sol

Cuatro activistas se descuelgan de un edificio en la Puerta del Sol de Madrid para desplegar la pancarta con el 'No a la guerra'.

Imagen de archivo de una planta de reciclaje
Valencia

Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Valencia

El cuerpo presenta daños compatibles con el proceso mecánico de empacado. La principal hipótesis apunta a que pudo quedarse dormido dentro de un contenedor.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Oviedo

Comienza el juicio contra los padres que encerraron en la 'casa de los horrores de Oviedo' a sus hijos durante 4 años

Presidenta de Corea del Sur destituida

Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

Publicidad