Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gélida, Barcelona, última hora en directo: La llamada del maquinista tras el descarrilamiento

Nueva tragedia ferroviaria. Sin tiempo para asimilar el mayor accidente de la alta velocidad en España, en Adamuz, Córdoba, nos despertamos con un nuevo descarrilamiento, este en Cataluña. Alrededor de las 21:00 horas de este martes, un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) justo en el momento en el que pasaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona). El maquinista ha muerto y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios, de los cuales 5 están en estado grave. Las primeras informaciones apuntan a que el muro se habría desplomado por las lluvias caídas durante los últimos días.
Todavía consternados por el accidente de tren en Adamuz, España afronta su segundo día de luto y lo hacemos con novedades. Cordópolis ha tenido acceso a los audios de las llamadas que realizó el maquinista del tren Iryo, a los pocos segundos del accidente. La información contenida en estos audios, extraída de la 'caja negra' será clave para determinar las causas del accidente. Llama la atención de que ni él ni el control de Atocha parecen ser conscientes de que otro tren, el Alvia, ha chocado.
En la primera comunicación el maquinista habla de "enganchón". La respuesta desde el centro de mando es pedirle que baje "los pantógrafos", que son unos aparatos colocados en el techo del tren y que toman electricidad de la catenaria. El maquinista contesta a esta petición diciendo: "Más abajo no pueden estar" y después añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado". De fondo se oye megafonía en cabina que avisa de que el freno de emergencia se ha activado.
Según el último balance que se tiene de la desgracia en Adamuz, al menos 42 personas han fallecido, mientras en las últimas horas ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, de los cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Llama la atención que el maquinista no parece consciente de que ha chocado con otro tren. Segundos después hay una nueva comunicación con Atocha en la que ya se confirma la mayor magnitud del suceso: "Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua", alerta el maquinista dos veces. A continuación indica que iba a "necesitar reconocer" el estado del tren.
Eldiario.es publica los audios extraídos de la caja negra y sorprende mucho el tono empleado por el maquinista que en su primera llamada al centro de mando de Adif en Atocha habla de "enganchón". Todavía no ha trascendido por qué pudo tener esa sensación de "enganchón" cuando ya había descarrilado. La respuesta desde el centro de mando es pedirle que baje "los pantógrafos", que son unos aparatos colocados en el techo del tren y que toman electricidad de la catenaria. El maquinista contesta a esta petición diciendo: "Más abajo no pueden estar" y después añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado". De fondo se oye megafonía en cabina que avisa de que el freno de emergencia se ha activado.
Novedades en la investigación del accidente en Adamuz. Cordópolis ha tenido acceso a los audios de las llamadas que realizó el maquinista del tren Iryo a los pocos segundos del mayor accidente en la historia de la alta velocidad española. La información contenida en estos audios, extraída de la 'caja negra' será clave para determinar las causas del accidente.
Debido al descarrilamiento se ha suspendido la circulación del servicio de cercanías en Cataluña, que es lo que más usan los usuarios para ir a trabajar, en total se estima que va a afectar a unos 400.000 pasajeros que se quedan sin alternativa. Durante esta jornada se va reforzar, eso sí, el servicio de autobuses interurbanos. Durante toda la noche se han llevado a cabo "marchas blancas" para recorrer todas las vías y asegurarse de que están en buen estado.
El muro impactó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado. El maquinista ha muerto y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de los cuales 5 están en estado grave. Casualidades del destino esta tragedia sucedió poco después de otro incidente registrado en la línea R1, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), cuando un Rodalies se ha salido de la vía al colisionar con una roca caída en el raíl. En esta ocasión sin tener que lamentar heridos.
Las causas del descarrilamiento en Barcelona se atribuyen al temporal y a las lluvias caídas en las últimas jornadas. Alrededor de las 21:00 horas de este martes un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía en el momento en el que circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la actualidad ferroviaria en nuestro país. España afronta su segundo día de luto por el accidente de Adamuz y todavía consternados afronta una nueva tragedia ferroviaria, en esta ocasión en Barcelona. El maquinista de un tren de Rodalies ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, al chocar el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), por el temporal.
