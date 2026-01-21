Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gélida, Barcelona, última hora en directo: La llamada del maquinista tras el descarrilamiento

Nueva tragedia ferroviaria. Sin tiempo para asimilar el mayor accidente de la alta velocidad en España, en Adamuz, Córdoba, nos despertamos con un nuevo descarrilamiento, este en Cataluña. Alrededor de las 21:00 horas de este martes, un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) justo en el momento en el que pasaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona). El maquinista ha muerto y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios, de los cuales 5 están en estado grave. Las primeras informaciones apuntan a que el muro se habría desplomado por las lluvias caídas durante los últimos días.

Todavía consternados por el accidente de tren en Adamuz, España afronta su segundo día de luto y lo hacemos con novedades. Cordópolis ha tenido acceso a los audios de las llamadas que realizó el maquinista del tren Iryo, a los pocos segundos del accidente. La información contenida en estos audios, extraída de la 'caja negra' será clave para determinar las causas del accidente. Llama la atención de que ni él ni el control de Atocha parecen ser conscientes de que otro tren, el Alvia, ha chocado.

En la primera comunicación el maquinista habla de "enganchón". La respuesta desde el centro de mando es pedirle que baje "los pantógrafos", que son unos aparatos colocados en el techo del tren y que toman electricidad de la catenaria. El maquinista contesta a esta petición diciendo: "Más abajo no pueden estar" y después añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado". De fondo se oye megafonía en cabina que avisa de que el freno de emergencia se ha activado.

Según el último balance que se tiene de la desgracia en Adamuz, al menos 42 personas han fallecido, mientras en las últimas horas ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, de los cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).