Comparecencia del ministro Óscar Puente hoy tras los accidentes ferroviarios en Adamuz, Gelida y Barcelona, streaming en directo: "Es aventurado decir que las marcas en los bogies suponen defecto en la infraestructura"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece hoy a partir de las 18:00 horas junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez. Puente ha comenzado la comparecencia conjunta mostrando sus condolencias a los afectados por los accidentes y señalando que el "objetivo es explicar el dispositivo en la zona del accidente, que se mantiene activo de forma ininterrumpida", así como "explicar hechos, características del tramo y protocolos puestos en marcha". Esta rueda de prensa ocurre dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, y los de Gelida y Barcelona este martes por la noche.

Puente ha remarcado que existen "dos investigaciones en marcha", que son "complejas y requieren tiempo y análisis detallado" y que "todos los factores deben ser analizados". Insiste en que "no se va a realizar ningún tipo de especulación", pues "hablar de causas es precipitado". El ministro Óscar Puente ha detallado que solicitará su "comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados".

Adif explica la cronología del accidente de Adamuz

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha explicado la intención de ofrecer "toda la información de disponible", la misma que ya se encuentra a disposición judicial. Sitúa a las 19:45 horas una llamada informando de que no hay tensión en la catenaria. Tras ello, a las 19:48 horas intentan hablar dos veces con el maquinista, pero no contesta.

También señala que el centro de regulación habló en esos momentos con el maquinista de Iryo acerca de una falta de tensión en la catenaria y con la interventora del tren Alvia, que manifestaba un golpe en la cabeza. Señala que el comité de crisis por la "importancia que tiene un descarrilamiento" se activó sobre las 20:15 horas.

La limitación de velocidad, un "proceso habitual"

Acerca de las limitaciones de velocidad conocidas este martes, García de la Bandera lo califica como "un proceso habitual en Adif", el cual se basa en "adaptar las condiciones de la vía o del ambiente a la circulación de los trenes", unas limitaciones que pueden aparecer debido a que se "van a realizar trabajos o porque cualquier trabajador ferroviario observa algo que puede salir de la normalidad, por seguridad se establecen, se revisan, y cuando se puede se levantan".

Recuerda que aquí puedes seguir en directo la comparecencia del ministro Puente en directo.

