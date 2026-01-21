El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

Alrededor de las 21:00 horas de este martes, la tragedia volvía a marcar la actualidad ferroviaria en España, "un muro de contención" se desplomaba cayendo sobre una vía de tren por la que en ese mismo momento pasaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

En concreto el muro impactó sobre el primer vagón del tren. El maquinista ha muerto y 37 pasajeros han resultado heridos. En apenas 48 horas dos accidentes mortales el las vías ferroviarias de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido?

La investigación en Adamuz se estima que se prolongará en los próximos meses. En Cataluña la causa parece más identificada. El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha relacionado la caída del muro a un desprendimiento causado por el temporal que ha azotado en las últimas horas a Cataluña.

En la misma línea, la consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntado que el "desprendimiento de un talud" es consecuencia del temporal. Habrá que esperar al análisis y a la investigación completa para confirmar definitivamente las causas.

Tras este descarrilamiento se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

A lo largo de esta mañana se han realizado "marchas blancas", o revisiones de la red para decidir si se retoma o no el servicio. Según Paneque las incidencias preliminares de las marchas blancas apuntan a piedras en las vías y caídas de árboles en la vía. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el maquinista fallecido era un joven que se encontraba realizando su formación en practicas.