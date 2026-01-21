Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Descarrilamiento de un tren de Rodalie

El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

¿Qué ocurrió en Gelida para que el tren de Rodalies descarrilase provocando la muerte del maquinista e hiriendo a 37 pasajeros?

Imagen del accidente en Gelida

Imagen del accidente en GelidaEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Alrededor de las 21:00 horas de este martes, la tragedia volvía a marcar la actualidad ferroviaria en España, "un muro de contención" se desplomaba cayendo sobre una vía de tren por la que en ese mismo momento pasaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

En concreto el muro impactó sobre el primer vagón del tren. El maquinista ha muerto y 37 pasajeros han resultado heridos. En apenas 48 horas dos accidentes mortales el las vías ferroviarias de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido?

La investigación en Adamuz se estima que se prolongará en los próximos meses. En Cataluña la causa parece más identificada. El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha relacionado la caída del muro a un desprendimiento causado por el temporal que ha azotado en las últimas horas a Cataluña.

En la misma línea, la consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntado que el "desprendimiento de un talud" es consecuencia del temporal. Habrá que esperar al análisis y a la investigación completa para confirmar definitivamente las causas.

Tras este descarrilamiento se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

A lo largo de esta mañana se han realizado "marchas blancas", o revisiones de la red para decidir si se retoma o no el servicio. Según Paneque las incidencias preliminares de las marchas blancas apuntan a piedras en las vías y caídas de árboles en la vía. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el maquinista fallecido era un joven que se encontraba realizando su formación en practicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Minucioso y muy complicado: así es el operativo de rescate de víctimas tras el accidente ferroviario de Adamuz

Grúas en Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen del accidente en Gelida

El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Los maquinistas convocan una huelga general tras la muerte de dos compañeros

Imagen de la localización del vehículo desaparecido

Hallan el cadáver del hombre desaparecido por las riadas en Palau-Sator, Girona

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Accidente de tren en Gelida
Accidente tren Gelida

Un maquinista en prácticas de 28 años, la víctima mortal del accidente de tren en Gelida

Llamada del maquinista de Iryo
Accidente tren Adamuz

La llamada del maquinista del Iryo a Atocha: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Se publican los audios extraídos de la caja negra del Iryo. El ministro Puente ha confirmado que esa llamada del maquinista al centro de mando en Atocha se produjo 4 minutos después del descarrilamiento y el impacto.

Patente fórmula Coca Cola
Efemérides 

Efemérides de hoy 21 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 21 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 21 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

Ascienden a 42 las víctimas mortales por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

Imagen del tren

Muere un maquinista al descarrilar un tren que deja al menos 37 heridos en Gelida, Barcelona, 5 de ellos graves

Grúas en Adamuz

Minucioso y muy complicado: así es el operativo de rescate de víctimas tras el accidente ferroviario de Adamuz

Publicidad