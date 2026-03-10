Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MADRID

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

El peatón de movilidad reducida ha fallecido pese a los intentos de reanimación de los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid | 112 Comunidad de Madrid

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Este martes, un hombre de 65 años que se desplazaba en silla de ruedas, se vio sorprendido por un camión que circulaba marcha atrás en Campo Real, Madrid. El hombre desafortunadamente ha fallecido como consecuencia del impacto.

Ha sido alrededor de las 11:10 horas cuando se ha producido el terrible accidente, en la calle Carretera de Villar del Olmo. Tal y como ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid, se han trasladado al lugar sanitarios del SUMMA 112. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Se ha abierto una investigación

En la intervención también han participado efectivos de Protección Civil de Campo Real y del SUREM-PC 112, que colaboraban en las primeras asistencias mientras llegaban los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local del municipio se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

El conductor del camión, afectado por los hechos, tuvo que ser atendido por un psicólogo del SUMMA 112. Ahora, las autoridades trabajan para aclarar las causas del accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad pertinente durante la maniobra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Publicidad

Sociedad

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Asistencia a una persona mayor en una residencia
Edadismo

España valida por primera vez la escala de la OMS para medir el edadismo

Las imágenes de la residencia de los horrores de Lanzarote
Malos tratos

Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás
MADRID

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

El peatón de movilidad reducida ha fallecido pese a los intentos de reanimación de los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

El hombre, que amenazaba con precipitarse, ya se ha entregado a los agentes.

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.

Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Víctima de un posible caso de acoso escolar en Málaga

Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

Publicidad