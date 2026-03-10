Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

Este martes, un hombre de 65 años que se desplazaba en silla de ruedas, se vio sorprendido por un camión que circulaba marcha atrás en Campo Real, Madrid. El hombre desafortunadamente ha fallecido como consecuencia del impacto.

Ha sido alrededor de las 11:10 horas cuando se ha producido el terrible accidente, en la calle Carretera de Villar del Olmo. Tal y como ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid, se han trasladado al lugar sanitarios del SUMMA 112. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Se ha abierto una investigación

En la intervención también han participado efectivos de Protección Civil de Campo Real y del SUREM-PC 112, que colaboraban en las primeras asistencias mientras llegaban los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local del municipio se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

El conductor del camión, afectado por los hechos, tuvo que ser atendido por un psicólogo del SUMMA 112. Ahora, las autoridades trabajan para aclarar las causas del accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad pertinente durante la maniobra.

