El sindicato ALFERRO interpone denuncias ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo por los accidentes de Adamuz y Gelida

La cifra de muertos por el choque de trenes en Adamuz asciende a 43. El Homenaje de Estado será el 31 de enero.

Restos del Alvia siniestrado en la colisi&oacute;n con un Iryo el pasado domingo

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingoEFE

El sindicato ferroviario ALFERRO ha comunicado que ha interpuesto denuncias formales ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo como consecuencia de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), con tan solo 48 horas de diferencia, y que se han saldado con víctimas mortales y numerosos heridos.

En el comunicado emitido, señalan que consideran "inaceptable que el sistema ferroviario español continúe operando en condiciones que ponen en riesgo la vida de trabajadores y usuarios. Además, precisa que no se trata de "hechos aislados ni imprevisibles, sino la consecuencia directa de años de dejación, falta de inversión, mantenimiento insuficiente de las infraestructuras y del material rodante, así como de una gestión de la seguridad claramente deficiente".

"Progresivo deterioro del sistema ferroviario"

Remarcan que "el accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, y el descarrilamiento de Gelida, el 20 de enero, evidencian de forma dramática el progresivo deterioro del sistema ferroviario. El mal estado de las vías, la ausencia de un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, así como la presión operativa constante sobre los trabajadores, han sido denunciados reiteradamente por este sindicato, sin que se hayan adoptado las medidas necesarias".

Desde ALFERRO señalan que llevan años "advirtiendo de estas carencias", y que hoy se lamenta algo que "era evitable". Además de que "las advertencias han sido ignoradas y las consecuencias han sido mortales".

También exigen "de manera inmediata": "Una auditoría integral e independiente del estado de las infraestructuras ferroviarias. Un plan urgente y real de mantenimiento del material rodante, especialmente en Renfe. El refuerzo efectivo de las condiciones de seguridad y trabajo del personal ferroviario. La asunción de responsabilidades por parte de los gestores y responsables políticos. La seguridad ferroviaria no es negociable. La vida de los trabajadores y de los usuarios no puede seguir siendo el precio de la desidia y la mala gestión".

