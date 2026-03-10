Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

El hombre, que amenazaba con precipitarse, ya se ha entregado a los agentes.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Un hombre se ha atrincherado este martes en una vivienda situada en un sexto piso del distrito madrileño de Retiro. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al casero de la vivienda y a sus dos inquilinos después de que se iniciara una riña en el interior que provocaron los hechos. Según fuentes policiales, el individuo sostenía un arma blanca, al parecer una espada típica de bodas y comuniones, y amenazaba con arrojarse al vacío.

El incidente se produce en un edificio de la calle Narciso Serra, donde agentes de la Policía Nacional mantienen un dispositivo para tratar de convencer al hombre y evitar que se lance desde la vivienda. Los hechos se producen después de que el implicado mantuviera una discusión con varios vecinos del inmueble.

Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha explicado desde el lugar de los hechos que entre las 14:30 y las 15.00 horas se ha recibido una llamada que alertaba de una riña en un domicilio.

Despliegue policial en la zona

Tras recibir el aviso, primero llegaron al lugar los agentes de la Policía Municipal y un patrulla de la Nacional, que abrieron la puerta del domicilio, del que han salido dos personas y el propietario de la vivienda, quien finalmente ha vuelto a entrar para atrincherarse. Su objetivo principal era establecer contacto con el hombre y tratar de tranquilizarlo para resolver la situación sin daños personales.

Los negociadores de la comisaría de Retiro han estado dialogando con él hasta que finalmente, sobre las 17:30 horas, el hombre se ha entregado de manera voluntaria. La calle Narciso Serra permanece cortada al tráfico durante el operativo. Además, los agentes han detenido por amenazas a los dos inquilinos.

Como medida preventiva, los vecinos del edificio han sido desalojados mientras continúa la negociación. En la zona también trabajan equipos de emergencia para intervenir si fuera necesario.

El Samur-Protección Civil y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se encuentran en el lugar del suceso. Los servicios de emergencia han colocado colchonetas de seguridad en la vía pública como medida preventiva por si los negociadores no logran disuadir al hombre.

Ya se ha entregado

El hombre ya se ha entregado a los agentes, que le han llevado al hospital para que se le practicase una evaluación psicológica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Salen a la luz las primeras fotografías que hizo la Guardia Civil al acceder al Alvia accidentado en Adamuz

Imágenes del accidente de Adamuz publicadas por El Confidencial

Publicidad

Sociedad

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Asistencia a una persona mayor en una residencia
Edadismo

España valida por primera vez la escala de la OMS para medir el edadismo

Las imágenes de la residencia de los horrores de Lanzarote
Malos tratos

Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás
MADRID

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

El peatón de movilidad reducida ha fallecido pese a los intentos de reanimación de los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

El hombre, que amenazaba con precipitarse, ya se ha entregado a los agentes.

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.

Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Víctima de un posible caso de acoso escolar en Málaga

Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

Publicidad