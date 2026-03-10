Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

Un hombre se ha atrincherado este martes en una vivienda situada en un sexto piso del distrito madrileño de Retiro. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al casero de la vivienda y a sus dos inquilinos después de que se iniciara una riña en el interior que provocaron los hechos. Según fuentes policiales, el individuo sostenía un arma blanca, al parecer una espada típica de bodas y comuniones, y amenazaba con arrojarse al vacío.

El incidente se produce en un edificio de la calle Narciso Serra, donde agentes de la Policía Nacional mantienen un dispositivo para tratar de convencer al hombre y evitar que se lance desde la vivienda. Los hechos se producen después de que el implicado mantuviera una discusión con varios vecinos del inmueble.

Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha explicado desde el lugar de los hechos que entre las 14:30 y las 15.00 horas se ha recibido una llamada que alertaba de una riña en un domicilio.

Despliegue policial en la zona

Tras recibir el aviso, primero llegaron al lugar los agentes de la Policía Municipal y un patrulla de la Nacional, que abrieron la puerta del domicilio, del que han salido dos personas y el propietario de la vivienda, quien finalmente ha vuelto a entrar para atrincherarse. Su objetivo principal era establecer contacto con el hombre y tratar de tranquilizarlo para resolver la situación sin daños personales.

Los negociadores de la comisaría de Retiro han estado dialogando con él hasta que finalmente, sobre las 17:30 horas, el hombre se ha entregado de manera voluntaria. La calle Narciso Serra permanece cortada al tráfico durante el operativo. Además, los agentes han detenido por amenazas a los dos inquilinos.

Como medida preventiva, los vecinos del edificio han sido desalojados mientras continúa la negociación. En la zona también trabajan equipos de emergencia para intervenir si fuera necesario.

El Samur-Protección Civil y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se encuentran en el lugar del suceso. Los servicios de emergencia han colocado colchonetas de seguridad en la vía pública como medida preventiva por si los negociadores no logran disuadir al hombre.

Ya se ha entregado

El hombre ya se ha entregado a los agentes, que le han llevado al hospital para que se le practicase una evaluación psicológica.

