Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

La residencia de mayores de Tías, en Lanzarote, gestionada por la empresa Amavir, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de denuncias por presuntos malos tratos, deficiencias en la atención a los residentes y la grabación de imágenes vejatorias dentro del centro. Las acusaciones han sido realizadas por trabajadores, familiares y representantes políticos, mientras que la empresa niega abandono o desatención y el Cabildo de Lanzarote ha anunciado medidas para revisar la situación.

Denuncias públicas por presuntas irregularidades

José Torres, miembro de la Comisión de Seguridad, Emergencias y Sanidad de PMH, describe episodios de "vejaciones y malos tratos a personas mayores", incluyendo burlas hacia los residentes o conductas humillantes. Según relata, entre los comportamientos denunciados se encontrarían situaciones en las que trabajadores habrían ridiculizado a pacientes o les habrían obligado a besarse pese a padecer deterioro cognitivo severo.

Las denuncias también apuntan a problemas materiales y de atención cotidiana. Se habla de colchones sucios o sin ropa de cama, cubos de basura acumulados o residentes con heridas sin curar. Una trabajadora del centro llegó a afirmar que la comida servida a los residentes "no llega para alimentar a un ser humano". Entre las imágenes difundidas en medios de comunicación se observa, en otras situaciones más graves, a un residente durmiendo sin sábanas en su cama.

Parte de la plantilla defiende su trabajo

Frente a estas acusaciones, un grupo de trabajadores del centro ha difundido un comunicado en el que rechaza que se generalicen posibles conductas individuales al conjunto de la plantilla. La delegación sindical asegura que las declaraciones difundidas en los últimos días no representan a la mayoría del personal y pide prudencia para evitar estigmatizar a los profesionales del centro.

Los trabajadores reconocen que en ocasiones se producen dificultades relacionadas con la falta de personal o con las condiciones del sector sociosanitario, pero sostienen que se trata de un problema estructural que afecta a muchas residencias.

Denuncias por difusión de imágenes

En paralelo a estas denuncias, la empresa Amavir ha comunicado que ha detectado la grabación y difusión de imágenes y vídeos que vulneran la dignidad de residentes. Según ha informado la empresa, un grupo de trabajadores habría grabado estas imágenes dentro de la residencia y las habría compartido posteriormente en un grupo de WhatsApp.

Tras una investigación interna para identificar a los responsables, la empresa ha presentado una denuncia ante la Justicia y ha iniciado expedientes disciplinarios contra los profesionales implicados con el objetivo de apartarlos de sus funciones.

El Cabildo reconoce que hay carencias

El Cabildo de Lanzarote, institución responsable de la supervisión del centro, ha reconocido la existencia de carencias, aunque rechaza que exista una situación de abandono generalizado de los residentes. El consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad mientras se analizan las denuncias y se revisa la situación de la residencia.

La competencia de inspección del sistema sociosanitario recae en el Gobierno de Canarias, por lo que el Ejecutivo autonómico deberá participar en la revisión del funcionamiento del centro en una auditoría que ya ha solicitado el Cabildo para analizar la situación del servicio.

