Siete comunidades en alerta por altas temperaturas

Las altas temperaturas afectan prácticamente a toda España. Esta tarde en Málaga, la playa de La Malagueta estaba cubierta por un sol de justicia. En ella se veían arenales llenos de gente que buscaba el sol y también refescarse en las aguas del mar Mediterráneo.



El calor está generalizado en toda la Península y ha llegado hasta lugares inesperados. En algunos puntos de Galicia se encuentran en alerta amarilla por calor, allí se espera que las temperaturas sean superiores a los 30 grados.



El ascenso del mercurio continuará "poco a poco" en el sur y centro peninsular hasta alcanzar sus valores máximos este miércoles, alrededor de los 40 grados, extendiéndose, a parte de Galicia, a zonas poco acostumbradas a estas temperaturas como Aragón, Navarra y La Rioja.



El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Alejandro Lomas, ha explicado que estas temperaturas "por encima de lo normal" a estas alturas del verano se deben a una "masa de aire cálido" formada sobre el centro y sur de la Península por las propias radiaciones del sol, al no haber ningún viento del norte que refresque el ambiente.



Hay avisos de temperaturas altas en Córdoba, donde las temperaturas podrán rondar los 40 grados y en la zona de Toledo, con 39 grados. En Madrid, los termómetros podrán llegar a alcanzar los 38 grados. Mientras, en la zona mediterránea no hay avisos.



Hasta este miércoles no se esperan precipitaciones en ninguna zona de la Península, aunque el jueves ya hay probabilidad de lluvias en el extremo norte. Para entonces, se espera una tendencia a que las temperaturas se suavicen y las bajadas sean especialmente llamativas en Galicia, en el cuadrante noroeste de Castilla y León, así como en Canarias.