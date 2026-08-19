Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Terremoto Granada

Un vecino entró en pánico y pensó en "saltar por el balcón" por el terremoto de Granada: "Empecé a gritar y salí corriendo"

Al igual que otros residentes de la localidad, Mariano Peinador ha sufrido varios daños materiales en su edificio desde que comenzaron los temblores en la provincia de Granada.

Mariano Peinado, residente de Granada.

Un vecino pensó en "saltar por el balcón" por el terremoto de Granada: "Empecé a gritar y salí corriendo" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Unas seis réplicas han vuelto a sacudir Granada esta noche después del terremoto de magnitud 4,8 que tuvo lugar en Gójar el pasado martes, además de las otras réplicas que también se dieron a lo largo del día y del terremoto de magnitud 5,0 del pasado sábado con epicentro en Alhendín. Además, los temblores han creado grietas en varios edificios, se han producido desprendimientos y han surgido desperfectos en La Alhambra.

Por el momento, unos 600 vecinos han sido evacuados y se han registrado tres heridos leves. Ante el riesgo por desprendimientos, la gente ha salido a las calles a pasar allí la noche.

Mariano Peinador, residente de la ciudad de Granada, ha explicado en Antena 3 Noticias cómo le ha afectado el seísmo desde la mañana de ayer hasta esta madrugada. "He estado prácticamente sin dormir", admite. Sobre los nuevos temblores de menor intensidad de esta madrugada, Peinador asegura que no ha notado nada, "simplemente noté el de anoche", sostiene, asegurando que "fue bastante grande".

En el momento del primer terremoto de ayer, el residente afirma que se encontraba en su casa. "Estaba entado en el salón haciendo mis cosas y de repente fue como si en las paredes unas curvas se juntaran", indica, "y yo empecé a gritar y me salí corriendo para el balcón, puesto que vivo en un primer piso", añade Peinador, considerando incluso "saltar" en plena situación de pánico.

Daños materiales del terremoto

Sobre los daños materiales, el vecino revela que en su casa hay "dos habitaciones con grietas", además del salón, que tras el terremoto del pasado sábado se crearon allí "grietas importantes" que se han acentuado con los temblores de las últimas 24 horas.

El residente sostiene que el miedo a las réplicas aún está presente, pero que "no se sabe donde se está mejor", entonces volvió a la casa y se acostó, pero con "un ojo abierto y otro cerrado".

"Bajaba la gente de los edificios para dormir en los parques", afirma Peinador. "Los bomberos en esa zona la acordonaron y estuvieron dejando en condiciones la fachada por si se producía otro temblor", señala.

A pesar de que muchos expertos aseguren que es más seguro permanecer dentro de los edificios, Peinador afirma que se siente más seguro "en la calle, lo que pasa e que cuando se produce el movimiento sísmico, lo que te dicen es que no salgas a la escalera, por que es más peligroso", indica.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

La Guardia Civil localiza las armas presuntamente utilizadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina

Zona del tiroteo mortal de Isla Cristina

Publicidad

Sociedad

Zona del tiroteo mortal de Isla Cristina

La Guardia Civil localiza las armas presuntamente utilizadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina

Un tiburón solrayo, una especie difícil de encontrar, se deja ver en El Hierro: "Ha sido un regalo"

Un tiburón solrayo, una especie difícil de encontrar, se deja ver en El Hierro: "Ha sido un regalo"

Foto de archivo de Los Amaya

Muere Delfín Amaya, miembro de 'Los Amaya', a los 74 años en Barcelona

Magistrado Joaquin
CRISIS MIGRATORIA

"No es posible la expulsión inmediata de los menores", el magistrado Joaquim Bosch alerta de que se demorará la situación en Ceuta

Incendio en las Hurdes
Incendio

El incendio en Pinofranqueado, en las Hurdes (Cáceres), arrasa 1.600 hectáreas

Mariano Peinado, residente de Granada.
Terremoto Granada

Un vecino entró en pánico y pensó en "saltar por el balcón" por el terremoto de Granada: "Empecé a gritar y salí corriendo"

Al igual que otros residentes de la localidad, Mariano Peinador ha sufrido varios daños materiales en su edificio desde que comenzaron los temblores en la provincia de Granada.

Imagen de archivo de un sismógrafo.
Terremoto Granada

¿Por qué tiembla Granada? ¿Son réplicas o un enjambre sísmico?

Desde que el pasado sábado Granada tembló por primera vez se han sentido más de 400 terremotos. Analizamos de la mano de los expertos si son réplicas o se trata de un enjambre sísmico.

Suceso en Madrid

Detenido un hombre acusado presuntamente de apuñalar en cuatro ocasiones a su pareja en Madrid

Gente durmiendo en los parques en Granada

Seis terremotos se registran durante la madrugada en Granada, mientras muchos vecinos pasan la noche en parques y coches

Día Mundial de la Fotografía: Celebrando el arte de capturar un instante

Día Mundial de la Fotografía: Celebrando el arte de capturar un instante

Publicidad