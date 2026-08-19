Un vecino entró en pánico y pensó en "saltar por el balcón" por el terremoto de Granada: "Empecé a gritar y salí corriendo"

Unas seis réplicas han vuelto a sacudir Granada esta noche después del terremoto de magnitud 4,8 que tuvo lugar en Gójar el pasado martes, además de las otras réplicas que también se dieron a lo largo del día y del terremoto de magnitud 5,0 del pasado sábado con epicentro en Alhendín. Además, los temblores han creado grietas en varios edificios, se han producido desprendimientos y han surgido desperfectos en La Alhambra.

Por el momento, unos 600 vecinos han sido evacuados y se han registrado tres heridos leves. Ante el riesgo por desprendimientos, la gente ha salido a las calles a pasar allí la noche.

Mariano Peinador, residente de la ciudad de Granada, ha explicado en Antena 3 Noticias cómo le ha afectado el seísmo desde la mañana de ayer hasta esta madrugada. "He estado prácticamente sin dormir", admite. Sobre los nuevos temblores de menor intensidad de esta madrugada, Peinador asegura que no ha notado nada, "simplemente noté el de anoche", sostiene, asegurando que "fue bastante grande".

En el momento del primer terremoto de ayer, el residente afirma que se encontraba en su casa. "Estaba entado en el salón haciendo mis cosas y de repente fue como si en las paredes unas curvas se juntaran", indica, "y yo empecé a gritar y me salí corriendo para el balcón, puesto que vivo en un primer piso", añade Peinador, considerando incluso "saltar" en plena situación de pánico.

Daños materiales del terremoto

Sobre los daños materiales, el vecino revela que en su casa hay "dos habitaciones con grietas", además del salón, que tras el terremoto del pasado sábado se crearon allí "grietas importantes" que se han acentuado con los temblores de las últimas 24 horas.

El residente sostiene que el miedo a las réplicas aún está presente, pero que "no se sabe donde se está mejor", entonces volvió a la casa y se acostó, pero con "un ojo abierto y otro cerrado".

"Bajaba la gente de los edificios para dormir en los parques", afirma Peinador. "Los bomberos en esa zona la acordonaron y estuvieron dejando en condiciones la fachada por si se producía otro temblor", señala.

A pesar de que muchos expertos aseguren que es más seguro permanecer dentro de los edificios, Peinador afirma que se siente más seguro "en la calle, lo que pasa e que cuando se produce el movimiento sísmico, lo que te dicen es que no salgas a la escalera, por que es más peligroso", indica.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer