El incendio en Pinofranqueado, en las Hurdes (Cáceres), arrasa 1.600 hectáreas

La UME se ha incorporado a las labores de extinción en las últimas horas ante el avance de las llamas en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca de las Hurdes (Cáceres). Las primeras estimaciones calculan que 1.600 hectáreas de pinar han sido ya arrasadas.

La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) cuando alrededor de 700 personas están evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco.

Los 100 efectivos de la UME se suman a los 150 bomberos desplegados en la zona. Según las autoridades el origen del fuego se sitúa en la cuneta de la carretera que une Robledo y Avellanar, hoy se espera que mejore su evolución por el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad de la noche.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa Apihurdes, en la localidad de Pinofranqueado. Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, y alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres.

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