VIDEO: Muere un matrimonio al desplomarse un puente sobre una autopista tras el choque de un camión

En la autopista Fernão Dias, que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, un camión ha colisionado con una pasarela peatonal, y ha colapsado sobre esta. A consecuencia de ello dos personas han muerto, según ha informado la Policía Rodoviaria Federal (PRF).

El incidente ocurrió durante la mañana del martes a causa de que el camión, que era transportado sobre la plataforma de un remolque, colisionó contra la estructura del puente por un exceso de altura. El impacto provocó el colapso inmediato de la pasarela, la cual cayó sobre la calzada contraria y aplastó un automóvil particular y un camión que transitaban en ese momento por el lugar.

Además de los dos fallecidos, un matrimonio que viajaba a bordo del vehículo menor según el medio 'g1', hay una persona que ha resultado herida leve y fue trasladado a un centro médico local, según la PRF.

La autopista ha permanecido totalmente cortada en ambos sentidos durante varias horas, provocando retenciones que alcanzaron los ocho kilómetros en dirección a São Paulo y tres kilómetros hacia Minas Gerais.