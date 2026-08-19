Noticias de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

Noche de réplicas y miedo en Granada donde muchos vecinos han pasado la noche en la calle durmiendo en parques o coches.

Seis nuevos terremotos durante la madrugada

Muchos vecinos han pasado la noche en la calle en Granada. Campamentos improvisados en este parking. Han dormido en los coches. También en los parques. Hay miedo a nuevos terremotos. Esta noche, de hecho, ha habido un nuevo temblor de menor intensidad. Hay 600 vecinos desalojados.

Más de 1.600 hectáreas calcinadas

Las llamas devoran la comarca de Las Hurdes (Cáceres). Así se ve desde las casas. Se ha activa el nivel 2 de emergencia. Hasta el lugar se ha desplegado la UME. En la lucha contra el fuego trabajan 127 efectivos. Esta mañana los medios aéreos se sumarán a la extinción desde el cielo. 700 personas han sido desalojadas.

Los primeros campamentos para migrantes

Quieren ser los primeros. Son migrantes vigilando el montaje de las carpas de refugio temporal en Ceuta. Esperan a pocos metros a que este parking de Loma Colmenar se llene de las tiendas de campaña que instala el ejército español. La situación es límite entre las familias ceutíes: comienza el curso en unos días y varios colegios siguen funcionando como centros de acogida.

Los agentes denuncian sus malas condiciones en Ceuta

Las fuerzas policiales denuncian las malas condiciones de sus alojamientos durante su desplazamiento a Ceuta. Un baño para 70 personas, colchones sucios, poco espacio. Por su parte, los militares denuncian 24 casos de sarna entre sus efectivos.

Inundaciones en Chile

Son imágenes de las impresionantes inundaciones que está sufriendo Chile. Las fuerza del agua ha arrastrado coches y todo lo que encuentra a su paso. También hay grandes deslizamientos de tierra. Miles de personas han sido evacuadas. El fenómeno de 'el Niño' está asolando con fuertes lluvias y riadas la costa de este de Sudamérica.

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