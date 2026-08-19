Muere Delfín Amaya, miembro de 'Los Amaya', a los 74 años en Barcelona

Muere Delfín Amaya, miembro del dúo de rumba catalana 'Los Amaya', a los 74 en años en Barcelona. Delfín y su hermano José dieron vida al grupo 'Los Amaya' que durante la década de los 70 y 80 popularizaron canciones como 'Caramelos', 'Vete', 'Qué mala suerte la mía!', 'Mujer' o 'Amor, amor'.

Los Amaya, familiares de la famosa bailaora Carmen Amaya, se convirtieron durante su trayectoria en uno de los máximos exponentes de la denominada rumba catalana, el género musical festivo creado por la comunidad gitana de Barcelona, que combina la rumba flamenca con melodías pop y ritmos latinos.

Fue en 1971 cuando les llegó la fama con la canción 'Caramelos', siete años después ficharon por RCA y se aliaron con Tony Ronald como productor que consiguió impulsar su carrera con temas como 'Vete', 'La inyección', 'Amor, amor' o 'Decirle a ella que vuelva'. En 1992 participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en una actuación en la que compartieron escenario con otros exponentes de la rumba catalana, como Peret y Los Manolos.

El último trabajo discográfico del dúo se publicó en 2013 con el título 'Vuelven... Los Amaya', una recopilación de sus grandes éxitos.