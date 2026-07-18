Cuatro heridos, dos de ellos por arma de fuego, en una pelea entre clanes en Badalona

Cuatro personas han resultado heridas este sábado en una pelea entre clanes ocurrida en el barrio de Sant Roc, en Badalona (Barcelona), dos de ellas por arma de fuego, según han informado los Mossos d'Esquadra.

El enfrentamiento ha tenido lugar en la calle Jumilla y se ha saldado con dos personas heridas por disparos, una tercera por arma blanca y una cuarta que sufrió un golpe en la cabeza.

Fuentes de la policía catalana han precisado que ninguno de los cuatro heridos se encuentra en peligro de muerte.

Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la reyerta y determinar la participación de los implicados.

Por el momento, no consta que se hayan practicado detenciones relacionadas con estos hechos.

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