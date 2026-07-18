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Fiestas taurinas

Un toro y varias vaquillas generan el caos tras escaparse en las calles de Gátova (Valencia)

El Ayuntamiento está trabajando para la localización, y los ganaderos trabajan para recuperar a los animales y evitar que puedan causar incidentes mientras permanecen sueltos por la localidad.

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Ruth Galvez
Publicado:

Durante las fiestas taurinas del municipio de Gátova, en Valencia, se han escapado un toro y varias vaquillas, y aunque las segundas ya están controladas, el Ayuntamiento está trabajando para la localización y control del astado, y los ganaderos trabajan para recuperar a los animales y evitar que puedan causar incidentes mientras permanecen sueltos por la localidad.

En estos momentos "las vaquillas están controladas en la Alameda y el toro se encuentra en la zona de El Rodeno, donde se está trabajando para su localización y control, ha informado el Ayuntamiento en Telegram y ha continuado dando un mensaje a los vecinos: "Se ruega a toda la población que extreme la precaución y la prudencia, evitando acercarse a estas zonas y siguiendo en todo momento las indicaciones de la organización y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la ciudadanía de que "mantenga la calma, actúe con prudencia y no haga caso de rumores y bulos, siguiendo únicamente la información oficial", también añaden que "confiemos en los expertos taurinos y en los ganaderos, que son quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para gestionar este tipo de situaciones con seguridad".

Las fiestas taurinas de Gátova organizadas por la Peña El Pirulí y la Comisión de Toros 2026 se celebran los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de julio.

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