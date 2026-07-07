Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CSIC

Investigadores del CSIC desarrollan sensores de piel basados en calcomanías temporales

El CSIC está desarrollando un revolucionario método que fabrica dispositivos adaptables a cualquier tejido biológico gracias a la tecnología de las calcomanías o tatuajes temporales y se podrán utilizar para monitorizar la salud.

El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel

El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel EFE

Publicidad

Victoria Blaya
Publicado:

Estos dispositivos se desarrollan en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) por un equipo del CSIC. Según el líder del proyecto en España e investigador del CSIC, Andrés Castellanos-Gómez, la fabricación de estos aparatos es un reto complejo. Otro de los investigadores, Yigit Sozen, cree que este tipo de mecanismo 2D puede llegar a ser prometedor por su delgadez y flexibilidad, pero convertir las láminas atómicas que contiene, en dispositivos reales, que se doblen y duren en el cuerpo humano, implica muchos más factores a tener en cuenta, como la protección o la fabricación, que, hoy en día sigue siendo un desafío técnico.

Ambos investigadores afirman que las pruebas electrónicas realizadas hasta ahora se limitan a métodos de fabricación de laboratorio a pequeña escala y que, uno de los obstáculos a los que se han enfrentado, ha sido, precisamente, a la falta de estrategias de fabricación.

En este sentido, Castellanos-Gómez, apunta que los papeles de transferencia para las calcomanías son atractivos para la electrónica porque permiten la transferencia de películas ultrafinas sobre superficies como la piel, el vidrio o los plásticos, que son curvas y rugosas.

Empleando esta tecnología, el equipo de investigadores, está superando las limitaciones existentes, combinando una tecnología propia de exfoliación mecánica de alto rendimiento "rollo a rollo" de materiales van der Waals, con sustratos ultrafinos, para la transferencia de calcomanías. Dicho de otra manera, producen nanoláminas de material van der Waals de manera económica y eficiente.

La rutina de trabajo comienza con una exfoliación en seco de nanoláminas 2D, esto es, un método para separar materiales laminares, como el grafeno, en capas ultrafinas sin utilizar disolventes. Dicha técnica también emplea el uso de rodillos o cilindros rotatorios.

Una vez obtenidas las películas compuestas por láminas semiconductoras 2D, estas se integran en plataformas ultrafinas utilizando las mismas sustancias comerciales que contienen las calcomanías. Todo esto permite la fabricación de fotodetectores adecuados, con termorresistencia y transistores que puedan transferirse directamente a superficies como la piel, el cuero y las plantas.

¿Por qué se utiliza la exfoliación mecánica?

En el proyecto, el equipo está demostrando que la combinación de la exfoliación química de alto rendimiento con papel comercial usado en calcomanías es una ruta de bajo coste.

El líder de la investigación trabaja con estos materiales en dos dimensiones ya que las técnicas existentes actualmente presentes grandes desventajas que comprometen el rendimiento electrónico. Por otro lado, las películas creadas mediante evaporación química, que son películas delgadas, requieren una infraestructura cara y de procesos complejos. Sin embargo, la exfoliación mecánica con cilindros proporciona películas secas que se integran fácilmente en plataformas ultrafinas y transferibles.

Según Castellanos-Gómez, al aprovechar estos materiales y la tecnología sencilla de las calcomanías, el equipo fabrica dispositivos que funcionen de manera fiable en superficies flexibles. Estos dispositivos, basados en calcomanías, requieren de alto compromiso y responsabilidad, elevados coeficientes de resistencia, entre otros muchos factores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Unas 40.000 personas confinadas por los incendios de L'Anoia y Sentmenat

Uno de los tres incendios simultáneos de este lunes en Cataluña

Publicidad

Sociedad

El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel

Investigadores del CSIC desarrollan sensores de piel basados en calcomanías temporales

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Se investiga el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

La hija del bodeguero Iván Sanz, de 9 años y única superviviente del accidente, se encuentra "estable"

La alerta de la Guardia Civil por la estafa de venta de terrenos en Granadilla de Abona
ESTAFA

"Se vende parcela a muy buen precio", la Guardia Civil alerta de esta estafa en Granadilla de Abona

Profesionales de DYA Navarra.
San Fermín

Muere un hombre el primer día de Sanfermines al sufrir una parada cardiorrespiratoria en un bar de la calle Estafeta

Sanz señala que el incendio de Grazalema es "complejo" por viento e influencia topográfica
INCENDIO FORESTAL

El incendio de Grazalema está estabilizado y los evacuados ya pueden regresar a sus casas

El fuego ha afectado a 222 hectáreas en el paraje de El alamillo, aunque la mayor parte corresponde a superficie de pasto y los daños sobre el alcornocal son menores. La Junta rebaja el nivel de emergencia y mantiene el operativo para lograr su control definitivo.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 7 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 7 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen del primer encierro de Sanfermines 2026

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un primer encierro veloz y con muchas caídas

Tres incendios simultáneos en Cataluña

Arde Cataluña: tres incendios simultáneos obligan a confinar a más de 40.000 vecinos

Efemérides de hoy 7 de julio de 2026: Asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití

Efemérides de hoy 7 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 7 de julio?

Publicidad