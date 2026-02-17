Vídeo: Detienen en Madrid al 'hombre de los mil nombres'

La Policía Nacional ha detenido este martes en Madrid al 'hombre de los mil nombres', un fugitivo reclamado en Perú que pertenecía a la banda de 'los terribles del 17'.

El detenido, según informa la Dirección General de la Policía, tenía una Orden Internacional de Detención para Extradición por parte de la Interpol por tenencia de explosivos.

Se borró las huellas para tener otra identidad

El apodo del 'hombre de los mil nombres' hace referencia a que se borró intencionadamente sus huellas dactilares con el objetivo de usurpar otras identidades.

La investigación, en colaboración con las autoridades peruanas, comenzó en agosto por su posible presencia en España.

El detenido sufre una discapacidad con problemas de movilidad fruto de un enfrentamiento con una banda rival en Perú.

En 2012 escapó del penal de Challapalca aprovechando una fuga masiva en la prisión peruana de máxima seguridad. Tenía un artefacto y munición de 9 milímetros. Estuvo implicado en delitos de extorsión y sicariato.