Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incidencia ferroviaria

Un tren se queda detenido en Adamuz por un problema en la catenaria el mismo día de su reapertura

Más de 300 personas viajaban dentro del convoy. El tren ha reanudado la marcha 12 minutos después y Adif asegura que ha sido una "parada preventiva" de comprobación.

Imagen de un tren pasando por el tramo de vía restaurada en Adamuz

Imagen de un tren pasando por el tramo de vía restaurada en Adamuz | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Este martes se ha reanudado la circulación de los trenes de alta velocidad en la línea que cubre los trayectos entre Madrid y Andalucía tras casi un mes suspendida por los daños provocados en el fatal accidente de Adamuz.

Hace casi un mes, el 18 de enero, tenía lugar en la localidad andaluza de Adamuz un descarrilamiento y posterior choque de trenes que provocaba la muerte de 46 personas en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España.

Este martes los usuarios han podido volver a subirse al tren para realizar este mismo trayecto. Un trayecto que se veía detenido brevemente a su paso por Adamuz, a pocos metros de la 'zona cero' del trágico accidente.

Una "parada preventiva" de comprobación

Sin embargo, tras doce minutos detenido, el tren reanudaba su marcha sin ningún problema. Desde Adif han informado que se trataba de una "parada preventiva" de comprobación.

Después se conocía que esta breve parada se debía a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria. Tras este pequeña incidencia en el día de su reapertura, el tren retomaba la marcha sin ningún otro contratiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos

Publicidad

Sociedad

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena

La policía examina la tablet y el móvil de Ángela, la joven que se suicidó en Benalmádena, para comprobar si sufría bullying

Huelga de médicos en España

Segundo día de huelga de médicos en España: "Es también por la salud de los pacientes"

Imagen de un tren pasando por el tramo de vía restaurada en Adamuz

Un tren se queda detenido en Adamuz por un problema en la catenaria el mismo día de su reapertura

Un camión con 24 toneladas de carga vuelca en la C-17 y provoca importantes retenciones en dirección Barcelona y Vic
Accidente

Un camión con 24 toneladas de carga vuelca en la C-17 y provoca importantes retenciones en dirección Barcelona y Vic

dd
Interpol

Vídeo: Detienen en Madrid al 'hombre de los mil nombres'

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 17 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 17 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Incendio en Manlleu
Incendio en Manlleu

Mueren cinco adolescentes en un incendio en un trastero en Manlleu, Barcelona

Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas en Manlleu, (Barcelona), a causa del fuego. Se han decretado tres días de luto en la localidad.

Efemérides de hoy 17 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de febrero?

Efemérides de hoy 17 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de febrero?

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido asistencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

Publicidad