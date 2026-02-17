Un tren se queda detenido en Adamuz por un problema en la catenaria el mismo día de su reapertura

Este martes se ha reanudado la circulación de los trenes de alta velocidad en la línea que cubre los trayectos entre Madrid y Andalucía tras casi un mes suspendida por los daños provocados en el fatal accidente de Adamuz.

Hace casi un mes, el 18 de enero, tenía lugar en la localidad andaluza de Adamuz un descarrilamiento y posterior choque de trenes que provocaba la muerte de 46 personas en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España.

Este martes los usuarios han podido volver a subirse al tren para realizar este mismo trayecto. Un trayecto que se veía detenido brevemente a su paso por Adamuz, a pocos metros de la 'zona cero' del trágico accidente.

Una "parada preventiva" de comprobación

Sin embargo, tras doce minutos detenido, el tren reanudaba su marcha sin ningún problema. Desde Adif han informado que se trataba de una "parada preventiva" de comprobación.

Después se conocía que esta breve parada se debía a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria. Tras este pequeña incidencia en el día de su reapertura, el tren retomaba la marcha sin ningún otro contratiempo.