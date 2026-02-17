Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 17 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 17 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Martes trágico en Manlleu, Barcelona. Un incendio deja 5 fallecidos y a 4 personas heridas.

Incendio mortal en un trastero de Manlleu

El incendio declarado en un trastero en Manlleu se cobra la vida de 5 adolescentes y deja heridas a 4 personas. Según han confirmado los Mossos el trastero era usado como local y no como vivienda, como se apuntó en un principio. Por el momento se están analizando los motivos por los que pudo declararse el fuego.

Tiroteo mortal en un partido de hockey

Un hombre ha abierto fuego en un partido juvenil de hockey. Al parecer, se trata de una "disputa familiar" y podría ser el padre el que disparó a miembros de su propia familia, en medio de la grada. Ha sucedido en Estados Unidos. Hay tres muertos, incluido el tirador, que se ha quitado la vida. Otras tres personas se encuentran en estado crítico.

Los trenes vuelven a pasar por Adamuz

Los trenes vuelven a pasar por Adamuz. Se reanuda el trayecto del AVE Madrid-Sevilla. Está previsto que varios de las operadoras privadas Ouigo e Iryo salgan hacia la capital andaluza desde Madrid después de que Renfe haya revisado la vía.

Los vecinos de Grazalema vuelven a sus casas

Grazalema deja de ser un pueblo fantasma. Más de mil vecinos pudieron regresar a sus casas. Llevaban viviendo en polideportivos y hoteles, desalojados de la zona cero del temporal. El reencuentro con el hogar ha sido emocionante.

Segunda jornada de huelga de médicos

La huelga de médicos continúa con la segunda jornada y de no llegar a algún tipo de acuerdo entre los sindicatos y el ministerio avisan de que se prolongará hasta el próximo viernes. Miles de citas e intervenciones podrían verse afectadas.

Incendio en Manlleu

Mueren cinco adolescentes en un incendio en Manlleu declarado en un trastero

Efemérides de hoy 17 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de febrero?

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"
Trenes

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena
MÁLAGA

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

Violencia

Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Después de ser detenido, amenazó diciendo que iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada.

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos
VALLADOLID

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

Los bomberos y la policía nacional siguen trabajando para encontrar al hombre que cayó al río Pisuerga este sábado. La búsqueda se está llevando a cabo "con extrema precaución", ya que las condiciones del río "siguen siendo adversas".

El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"

La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Una enfermera

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Sede del Tribunal Constitucional

El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

