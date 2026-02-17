Noticias de hoy, martes 17 de febrero de 2026

Martes trágico en Manlleu, Barcelona. Un incendio deja 5 fallecidos y a 4 personas heridas.

Incendio mortal en un trastero de Manlleu

El incendio declarado en un trastero en Manlleu se cobra la vida de 5 adolescentes y deja heridas a 4 personas. Según han confirmado los Mossos el trastero era usado como local y no como vivienda, como se apuntó en un principio. Por el momento se están analizando los motivos por los que pudo declararse el fuego.

Tiroteo mortal en un partido de hockey

Un hombre ha abierto fuego en un partido juvenil de hockey. Al parecer, se trata de una "disputa familiar" y podría ser el padre el que disparó a miembros de su propia familia, en medio de la grada. Ha sucedido en Estados Unidos. Hay tres muertos, incluido el tirador, que se ha quitado la vida. Otras tres personas se encuentran en estado crítico.

Los trenes vuelven a pasar por Adamuz

Los trenes vuelven a pasar por Adamuz. Se reanuda el trayecto del AVE Madrid-Sevilla. Está previsto que varios de las operadoras privadas Ouigo e Iryo salgan hacia la capital andaluza desde Madrid después de que Renfe haya revisado la vía.

Los vecinos de Grazalema vuelven a sus casas

Grazalema deja de ser un pueblo fantasma. Más de mil vecinos pudieron regresar a sus casas. Llevaban viviendo en polideportivos y hoteles, desalojados de la zona cero del temporal. El reencuentro con el hogar ha sido emocionante.

Segunda jornada de huelga de médicos

La huelga de médicos continúa con la segunda jornada y de no llegar a algún tipo de acuerdo entre los sindicatos y el ministerio avisan de que se prolongará hasta el próximo viernes. Miles de citas e intervenciones podrían verse afectadas.

