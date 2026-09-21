Día Mundial del Alzhéimer: Cuando los recuerdos se desvanecen, una jornada para recordar a los que olvidan

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, con el objetivo de concienciar y visibilizar esta compleja enfermedad neurodegenerativa. Es una fecha dedicada a las personas que la padecen, sus familiares y cuidadores, y un recordatorio de la importancia de la investigación y el apoyo a quienes viven con ella.

¿En qué consiste la enfermedad?

El Alzhéimer es una enfermedad cerebral progresiva y degenerativa que afecta a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. No es una parte normal del envejecimiento, se caracteriza por la acumulación de proteínas anómalas en el cerebro, como las placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares de tau, que destruyen las conexiones entre las neuronas y provocan su muerte. Esto lleva a una atrofia cerebral gradual y a la manifestación de los síntomas.

Tratamientos y atención a los pacientes

Actualmente, no existe una cura para el Alzhéimer, pero hay tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas y ralentizar su progresión. Los medicamentos buscan mejorar la función cognitiva y gestionar los cambios de comportamiento. Además de la farmacología, se emplean terapias no farmacológicas como la terapia de reminiscencia, que utiliza objetos y recuerdos del pasado para estimular la memoria, y la terapia ocupacional, que ayuda a mantener las habilidades para las actividades cotidianas. El cuidado de los pacientes también incluye la nutrición, el ejercicio físico y la estimulación mental.

Convivencia con pacientes

Convivir con una persona con Alzhéimer es un desafío emocional y físico. Los familiares y cuidadores a menudo experimentan estrés, aislamiento y agotamiento. El paciente cambia gradualmente, volviéndose más dependiente y a veces mostrando comportamientos difíciles de gestionar. Es crucial que los familiares busquen apoyo en grupos de ayuda y asociaciones, ya que compartir experiencias y conocimientos puede ser de gran ayuda.

¿Qué recuerdan y qué no?

La memoria se ve afectada de manera desigual. Generalmente, los enfermos de Alzhéimer suelen olvidar primero la información reciente, como lo que comieron hace unas horas o si acaban de hablar por teléfono. Los recuerdos más antiguos y profundamente arraigados, como su infancia o el día de su boda, suelen conservarse durante más tiempo. A medida que la enfermedad avanza, incluso esos recuerdos pueden desaparecer. Esta disociación de la memoria es uno de los aspectos más desgarradores para las familias.

Los centros de día

Los centros de día son un recurso vital para muchas familias, ya que proporcionan un lugar seguro y estimulante para los enfermos de Alzhéimer durante unas horas al día, permitiendo a los cuidadores descansar y ocuparse de sus propias necesidades. En estos centros, se realizan actividades diseñadas para mantener las habilidades cognitivas y sociales, como talleres de manualidades, musicoterapia y ejercicios de estimulación cerebral. Esto no solo beneficia al paciente, sino que también mejora la calidad de vida de toda la familia.

Avances científicos

La ciencia está haciendo grandes progresos, investigándose nuevas terapias dirigidas a la raíz de la enfermedad, como fármacos que buscan reducir la acumulación de las proteínas amiloide y tau. Recientemente, se han aprobado tratamientos que, por primera vez, abordan el proceso biológico subyacente de la enfermedad, no solo sus síntomas. También se está trabajando en métodos de diagnóstico precoz, como biomarcadores en sangre, que permitirán identificar la enfermedad antes de que los síntomas sean evidentes, lo que podría ser clave para el éxito de futuros tratamientos. La esperanza es que, en el futuro, el Alzhéimer se convierta en una enfermedad manejable y no en una sentencia.