Efemérides de hoy 21 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

El 21 de septiembre de 2019, la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, pide en la Asamblea de la ONU acciones contra cambio climático junto a otros jóvenes. La intervención se produce durante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, donde reclama a los dirigentes políticos medidas más contundentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Thunberg llega a la cumbre tras cruzar el Atlántico en un velero para evitar viajar en avión y participa en varias movilizaciones juveniles por el clima.

Su intervención forma parte de un movimiento internacional que comienza a crecer en 2018 con las protestas estudiantiles iniciadas por ella frente al Parlamento sueco. En septiembre de 2019, millones de jóvenes participan en huelgas y manifestaciones por el clima en distintos países. Ese mismo año es nombrada Persona del Año por la revista Time.

Un 21 de septiembre, pero de 1930, el alemán Johan Ostermeyer patenta el flash de lámparas fotográfico de un solo uso. La lámpara de flash incorpora una pequeña cantidad de metal, generalmente magnesio o aluminio, encerrada en una ampolla de vidrio llena de oxígeno. Al activarse, el metal arde rápidamente y genera una intensa iluminación durante una fracción de segundo.

El sistema permite realizar fotografías en interiores y con poca luz de una forma más controlada y sencilla que con los sistemas anteriores. Cada lámpara solo puede utilizarse una vez, ya que el material combustible se consume durante el destello. Las primeras unidades producen una luz muy intensa y también generan humo y calor, por lo que los fotógrafos deben manejarlas con precaución.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de septiembre?

1792.- La Convención francesa, en su primera sesión, abole de la monarquía.

1863.- España reconoce la independencia de Argentina en el Tratado de reconocimiento, paz y amistad.

1937.- John R.R. Tolkien publica su novela 'The Hobbit'.

1954.- La Marina de los Estados Unidos recibe el 'USS Nautilus', el primer submarino de propulsión nuclear.

1964.- Malta se independiza del Reino Unido.

1967.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno español por Franco.

1991.- Armenia se independiza de la URSS al respaldar esta opción el 99,6 % de los votantes.

1993.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, disuelve el Parlamento y convoca elecciones.

1998.- Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense por sus relaciones con Monica Lewinski.

2013.- La niña Asunta Basterra Porto es asesinada por sus propios padres, sin que se conozca cuál fue el móvil que les impulsó a ello, en Teo, A Coruña.

2022.- Vladimir Putin anuncia la "movilización parcial" de 300.000 reservistas rusos para la guerra de Ucrania.

¿Quién nació el 21 de septiembre?

1870.- Julián Besteiro, político español.

1895.- Juan de la Cierva, ingeniero español.

1902.- Luis Cernuda, poeta y ensayista español.

1934.- Leonard Cohen, músico y escritor canadiense.

1937.- Amparo Baró, actriz española.

¿Quién murió el 21 de septiembre?

1558.- Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.

1983.- Xavier Zubiri, filósofo español.

2015.- Carmen Balcells, editora española.

2017.- Liliane Bettencourt, empresaria francesa, una de las principales accionistas de L'Oréal.

2020.- Arthur Ashkin, físico estadounidense.

2021.- Melvin Van Peebles, cineasta estadounidense.

¿Qué se celebra el 21 de septiembre?

El 21 de septiembre se celebran el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial del Alzheimer.

Horóscopo del 21 de septiembre

Los nacidos el 21 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre, se celebran san Mateo y santa Ifigenia.