VÍDEO: Así vivieron los ocupantes del coche, atacado en el puerto de Ceuta, el momento en el que les rompen la luna trasera

Domingo de tensión en Ceuta que ha terminado con un grave altercado. A través de redes sociales varios grupos ceutíes se dieron cita este domingo en las inmediaciones del puerto para protestar contra la llegada del grupo 'Negu Gorriak'. Varios de los asistentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un coche que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

Los manifestantes pensaron que en ese vehículo viajaban miembros de 'Negu Gorriak', sin embargo, el coche pertenece a diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras. El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha informado a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía. "Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban".

"Y ahora, que Juan Vivas siga diciendo que el comportamiento está siendo ejemplar", finaliza su comentario.

¿Quiénes son el colectivo 'Negu Gorriak'?

'Derecho a Techo' se hace llamar este grupo que anunció su llegada a Ceuta desde Pamplona y que los convocantes de la protesta vinculan con la izquierda radical. 'Negu Gorriak' dijo días previos que su objetivo era restar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra migrantes.

La policía denuncia que la situación era perfectamente previsible. A través de una nota de prensa el SUP recuerda que la llegada de este colectivo había sido anunciada con anterioridad y que "han sido nuestros compañeros quienes han tenido que colocarse en medio".

Así se vivió desde el interior

Tal y como se escucha en el audio, los ocupantes del vehículo trataron de frenar el ataque avisando de que se estaban confundiendo y que ellos eran de Ceuta. "Somos nosotros, que os habéis confundido coño, que somos de Ceuta".

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