Liberan tras 10 días secuestrado a un hombre que permanecía retenido tras una pérdida de 500 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha liberado en la provincia de Barcelona a un hombre que llevaba 10 días secuestrado en contra de su voluntad tras una disputa relacionada con la pérdida de 500 kilos de cocaína por el robo de otros narcotraficantes.

Informa la Policía Nacional que el suceso tuvo origen en el secuestro de una persona que debía transportar por carretera desde Portugal a través de España. El presunto cabecilla de la organización encargó el transporte a un conductor intermediario para que, seguidamente, este recurriera a un tercero para llevara el traslado.

Simuló perder la carga

En el trayecto del traslado, este tercer integrante, simuló haber sufrido el robo de la droga por otros narcotraficantes y, tras comunicarlo a la banda, por temor a represalias, se ocultó.

Tras la desaparición del cargamento, la red de integrantes de narcotráfico de la operación generó un clima de desconfianza extrema y, ante la imposibilidad de justificar el paradero de la droga, el principal organizador responsabilizó directamente de lo ocurrido al intermediario.

Agresiones y amenazas contra el chófer

A finales de julio de este año, el cabecilla secuestró violentamente al chófer intermediario al que permaneció retenido contra su voluntad durante diez días. Durante ese período, la víctima sufrió continuas agresiones físicas y amenazas con el objetivo de obligarle a revelar el paradero del transportista desaparecido y el destino final de la carga.

Los agentes localizaron una nave industrial situada en Sabadell tras varias gestiones donde sospechaban que podía encontrarse oculta la víctima. Finalmente, tras la presión de los agentes, el sospechoso abandonó el lugar consiguiendo dejar libre en una zona aislada a la víctima.

La policía localizó en las inmediaciones de Caldes de Montbui, Barcelona, el vehículo donde el conductor hizo caso omiso a los avisos de los agentes, intentando embestirlos en varias ocasiones.

Tras interceptar el vehículo, el secuestrador intentó sacar de su riñonera un arma de fuego, siendo rápidamente neutralizado por los agentes, procediendo a su detención inmediata y a la liberación de la víctima. El secuestrador fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas.