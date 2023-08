Sandra denuncia la 'gordofobia' que sufre: "Se nos ha culpabilizado de tener este cuerpo"

La obesidad es la acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El Índice de Masa Corporal (IMC) mide la relación entre el peso y la talla que permite conocer si una persona (adulto o niño) sufre sobrepeso. Tener un IMC igual o superior a 25 es señal de sobrepeso y si es igual o superior a 30 indica que hay obesidad.

"Se nos ha culpabilizado siempre de tener el cuerpo que tenemos", explica Sandra, que sufre obesidad. "Muchas personas se asombran cuando le explicamos las trabas que nos encontramos", añade.

La chica denuncia que sufre 'gordofobia' que la rechazan por su cuerpo. Aseguran que se sienten solos, que tiene problemas de autoestima y también dificultades para encontrar trabajo. Piden a los médicos una atención más completa.

"Es la 'gordofobia' del sistema que me causa estos problemas", explica Sandra. "No sabe la gente si estoy sana o no, se basan solo en mi físico", añade. Una situación que también denuncian algunos profesionales. "Necesitamos saber cómo se llega a ese exceso de peso", dice la doctora Gema Frühbeck, del área de Obesidad Clínica Universidad Navarra.

Por eso recomiendan abordar la obesidad, poniendo atención a las 4 'M':

Factores metabólicos (cómo procesamos los alimentos),

(cómo procesamos los alimentos), Factores mecánicos (la capacidad de mover nuestro cuerpo),

(la capacidad de mover nuestro cuerpo), Factores mentales (cuidad la salud mental)

(cuidad la salud mental) Factores monetarios (el poder adquisitvo para hacer frente a la enfermedad).

María lleva dos años en tratamiento para evitar la obesidad. Además de tomar medicación, hace dieta, ejercicio y sigue una terapia diseñada específicamente para ella. "Te sientes más ágil y con más energía.

Causas y consecuencias de la obesidad

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energéticoentre calorías consumidas y gastadas: alimentos ricos en grasa; y un descenso en la actividad física.

El sedentarismo asociado al sobrepeso puede acarrear problemas cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, enfermedades degenerativas y algunos cánceres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó una 'Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud', adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, en la que se describen medidas necesarias para seguir las dietas sanas y equilibradas y realizar actividad física de forma periódica.

Recomendaciones de la OMS para reducir la obesidad:

Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total, azúcares...

Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos

Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos)

Galicia subvencionará los gimnasios

Galicia quiere apostar por el ejercicio y la actividad física de sus ciudadanos. La Estrategia Gallega de Salud Comunitaria 2023-27 incluye subvenciones de gimnasios y piscinas a pacientes con patologías concretas "a los que el médico recete practicar ejercicio físico".

Se contará con una subvención de 1,4 millones de euros para "mejorar el control de las patologías crónicas, fomentar buenos hábitos alimenticios, la actividad física o reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o adiciones".