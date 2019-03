Una saltadora cae en picado desde la terraza del Hotel Bali a 160 metros de altura

La austríaca María Steinmayr, una de las participantes en la edición de este año del Campeonato Mundial de Salto Base Extremo, que se celebra en el edificio habitado más alto de Europa, el hotel Gran Bali de Benidorm (Alicante), ha sufrido un accidente cuando su paracaídas se ha abierto al revés.

Tras golpearse, la joven perdió el equilibrio e intentó separarse del hotel sin conseguirlo, por lo que ha terminado realizando un aterrizaje forzoso en la terraza de una habitación de la planta 10.

"Al saltar, el paracaídas se me abrió al revés e intenté reconducirlo pero se me enrollaron las cuerdas y no podía estabilizarme. Por eso, tras golpearme contra el hotel, y ver que iba cayendo en picado, mi instinto de supervivencia me hizo lanzarme al interior de una terraza, para no caer al suelo, ya que podría haber sido un accidente muy grave. Pero en fin, ¡estoy viva!", ha expresado la saltadora.

Afortunadamente, María Steinmayr sólo ha sufrido contusiones en codos, rodillas y el tabique nasal, no teniendo que lamentar más daños.