Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Castilla y León

El roscón de reyes de La Bañeza que endulza la Navidad con un premio millonario

Harina, mantequilla, azúcar, huevos, nata o crema, ralladura de naranja, un poco de agua de azahar... y 10.000 euros. En esta confitería de La Bañeza añaden un ingrediente extra a la receta del roscón de Reyes. Uno de ellos encierra una millonaria sorpresa para quien lo compre.

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones del supermercado: Esto es lo que debes evitar

El roscón de reyes de La Bañeza que endulza la Navidad con un premio millonario | EFE

Publicidad

La localidad leonesa de La Bañeza se empeña en seguir repartiendo dinero esta Navidad. Tras recibir un alud de millones con el Gordo de la lotería, una confitería quiere que un afortunado cierre las fiestas el próximo 6 de enero con un roscón de Reyes millonario. Sortea un premio de 10.000 euros.

“Cada roscón va con una papeleta con una matriz que se deposita en una urna en la confitería. El día 6 de enero a las 13.30 horas y ante notario saldrá el número ganador que se llevará el premio de 10.000 euros. Si el ganador no apareciera en los diez días siguientes, el importe del premio sería donado a una entidad benéfica”, explica el responsable del obrador, Sergio González, donde desde hace semanas se trabaja a destajo para dar respuesta a la alta demanda de este producto.

La idea surgió hace 17 años. Entonces introdujeron en uno de los roscones una papeleta de 500 euros. Las ventas crecieron tanto y el experimento tuvo tal repercusión que año a año fueron incrementando la cuantía hasta alcanzar los 10.000 actuales. El éxito ha llevado estos roscones leoneses a puntos de venta por todo el mundo. “Es un trocito de nuestro país que buscan muchos compatriotas cuando están fuera de nuestro país. Incluso hay zonas de China y Hong Kong que nos han pedido roscones, pero el envío hasta allí es muy complejo en un producto de estas características”, explica Sergio González.

El tirón del Gordo

El pasado 22 de diciembre la administración de lotería ubicada a muy pocos metros de la confitería repartió 468 millones de euros correspondientes al premio Gordo del sorteo de Navidad. El tirón que ha tenido este premio y las ganas de seguir probando suerte ha hecho crecer en los últimos días las ventas de roscones un 20 por ciento respecto a lo habitual en los últimos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Noticias de hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones del supermercado: Esto es lo que debes evitar

El roscón de reyes de La Bañeza que endulza la Navidad con un premio millonario

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

Faltan horas para que entren en vigor las balizas obligatorias de la DGT y algunos conductores siguen sin tener claro su eficacia

Cae una banda criminal que recorría España en autocaravana para robar en zonas exclusivas

Cae una banda criminal que recorría España en autocaravana para robar en zonas exclusivas

Imagen de archivo de un helicóptero sanitario de 061
Colisión frontal

Dos muertos y cuatro heridos, entre ellos una embarazada, tras un choque frontal en Tabernas, Almería

El jamón de las precampanadas de la localidad de Jabugo, en Huelva
Precampanadas

Vídeo: Jabugo celebra el Fin de Año con 12 lonchas de jamón ibérico en sus "Precampanadas"

Inmigrantes llegando a Canarias
Inmigración

Más de 1.900 migrantes han muerto en 2025 tratando de llegar a las costas canarias

El trayecto desde Argelia hacia Baleares es uno de los más peligrosos por la longitud y la dificultad del recorrido pero la ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo la más letal.

Hallan un gato con más de 50 disparos de perdigones en su cuerpo en Polanco
Violencia

Hallan un gato con más de 50 disparos de perdigones en su cuerpo en Polanco

El animal había sido intervenido quirúrgicamente tiempo atrás por un carcinoma en la oreja y se encontraba en proceso de recuperación.

Una clínica estética ilegal en Los Barrios (Cádiz) ofrece tratamientos a bajo precio por redes sociales

Una clínica estética ilegal en Los Barrios (Cádiz) ofrece tratamientos a bajo precio por redes sociales

Imagen de archivo de un roscón de Navidad

La OCU elige el mejor roscón de Reyes envasado de la Navidad 2025

Desmantelan una plantación de marihuana en Navarra

Vídeo: Así han desmantelado una gran plantación de marihuana en Navarra con la huida de uno de los responsables

Publicidad