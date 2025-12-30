La OCU elige el mejor roscón de Reyes envasado de la Navidad 2025

El roscón de Reyes vuelve a ocupar un lugar central en la mesa navideña y, un año más, la OCU ha analizado la oferta disponible en los supermercados para determinar cuál es el mejor roscón envasado de la Navidad 2025. El estudio, realizado con la colaboración de expertos pasteleros, ha evaluado una docena de roscones rellenos de nata atendiendo a criterios de composición, calidad de ingredientes, etiquetado y valoración sensorial.

La organización de consumidores recuerda que los roscones industriales no alcanzan el nivel de un producto artesano, en parte por el uso de aditivos y procesos de congelación. Aun así, subraya que algunos fabricantes han mejorado de forma notable sus recetas, apostando por mantequilla en la masa y nata auténtica en el relleno, elementos clave para acercarse al estándar tradicional.

Análisis de 12 roscones del supermercado

Para este estudio, la OCU seleccionó roscones rellenos de nata disponibles en grandes cadenas como Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona. Todos los productos fueron comprados en tienda, analizados en laboratorio y sometidos a una cata profesional.

Los expertos valoraron aspectos como la calidad de las grasas, el tipo de azúcar empleado, la presencia y cantidad de aditivos, así como el sabor, el aroma y la textura. El objetivo fue identificar aquellos roscones que, pese a su carácter industrial, ofrecen una experiencia más cercana a la repostería tradicional.

El podio de la Navidad 2025

El mejor resultado global lo obtiene el roscón de Carrefour, elaborado con mantequilla en el bollo y relleno de nata, que destaca especialmente en la degustación. En segunda posición se sitúa el roscón de El Corte Inglés, valorado por la calidad del relleno, elaborado con nata 100%, y por una masa en la que se utiliza mantequilla.

El tercer puesto lo ocupa el roscón de Lidl, que combina una buena calidad general con un precio competitivo, lo que le ha valido el distintivo de Compra Maestra. Estos tres productos encabezan la clasificación de una oferta muy desigual, en la que algunos roscones aún recurren a ingredientes de menor calidad.

Qué buscar y qué evitar en un roscón

El informe señala que siete de los doce roscones analizados ya emplean nata 100% en el relleno, mientras que otros siguen utilizando mezclas con aceites vegetales como coco o palma. También se observa una preferencia clara por el uso de azúcar tradicional frente a jarabes industriales de glucosa o fructosa.

En cuanto a la decoración, se valora la presencia de fruta escarchada real y un horneado correcto que conserve la humedad sin generar sustancias indeseadas. En el extremo opuesto, la OCU advierte de roscones con hasta 19 aditivos distintos y decoraciones que sustituyen la fruta por calabaza coloreada.

Perfil nutricional y consumo

Desde el punto de vista nutricional, la OCU recuerda que el roscón es un dulce con una alta densidad calórica, con una media del 17% de grasa y el 20% de azúcar. Por este motivo, recomienda su consumo ocasional y dentro de una dieta equilibrada.

Desde la organización, se penaliza en su escala saludable el uso intensivo de aditivos y el alto grado de procesamiento industrial, e insisten en que reducir estos elementos es clave para mejorar la calidad del producto final. Con estas claves, el consumidor puede elegir con mayor criterio el roscón con el que celebrar la llegada de los Reyes.

