Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Un premio muy dulce

La confitería Conrado vuelve a esconder 10.000 euros en uno de sus roscones de Reyes

La confitería Conrado, de la localidad leonesa de La Bañeza y premiada este año con el Gordo del Sorteo de Navidad, volverá a repartir 10.000 euros ocultos en uno de los cientos de roscones de Reyes que venderá hasta el próximo 6 de enero.

Rosc&oacute;n de Reyes

Roscón de Reyesantena3.com

Publicidad

María del Álamo
Publicado:

Esta singular iniciativa, que ha convertido al roscón de Conrado en uno de los productos más esperados de la campaña, nació en 2019 cuando Manuel Antonio González, actual responsable del negocio familiar fundado en 1856, decidió esconder un premio económico dentro de uno de sus roscones. En su primera edición el premio era de 500 euros, pero la buena acogida y el crecimiento de la tradición han hecho que la cifra suba hasta los 10.000 euros.

Desde 2022, por exigencias de Loterías del Estado, cada roscón lleva un boleto numerado. Ese número se deposita en una urna y será ante notario, el próximo 6 de enero a las 13:30 horas, cuando se extraiga el número ganador entre todos los participantes para conocer quién se lleva el premio.

Los roscones de Conrado, de gran demanda tanto en España como en el extranjero, se venden no solo en la propia confitería, sino también a través de internet y se envía a distintos países europeos como Alemania, Francia o Portugal. Esta tradición navideña se ha consolidado hasta el punto de atraer a clientes de fuera de la provincia, convirtiéndose en un fuerte reclamo mediático para La Bañeza durante las fiestas.

Tradición Navideña

Los roscones de Reyes son una de las tradiciones navideñas más arraigadas en España y un imprescindible en las mesas cada 6 de enero. Este dulce, con su inconfundible aroma a azahar y su decoración de frutas escarchadas, suele esconder en su interior pequeñas sorpresas como figuritas o la clásica haba.

En el caso de la Confitería Conrado, los más demandados por los clientes son los roscones de nata, de crema y los tradicionales sin relleno. Aunque este obrador también ofrece la posibilidad de personalizar el relleno al gusto del consumidor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El uso de la pirotecnia, cada vez más controlado: las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros

Cajas de petardos

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo del exterior del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.

Muere un hombre abandonado en las puertas del hospital de Valme en Sevilla

Administración de Lotería

Archivada la investigación contra el lotero de Lugo por simular un robo a sí mismo

Las impactantes imágenes de la búsqueda de los muertos en Panticosa

Las impactantes imágenes de la búsqueda de desaparecidos tras la tragedia en Panticosa, Huesca

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"
Bodas raras

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

Roscón de Reyes
Un premio muy dulce

La confitería Conrado vuelve a esconder 10.000 euros en uno de sus roscones de Reyes

Carretera de acceso a la Masca
Pelea

Dos turistas, a puñetazo limpio en un espacio natural de Tenerife: "Ni ellos mismos se soportan"

Una pelea entre dos turistas ha parado el tráfico y colapsado la carretera. Uno de los hombres ha terminado cayendo al suelo.

Búsqueda Indonesia
Desaparecidos Indonesia

El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

Antena 3 Noticias ha logrado hablar de nuevo con el entorno más próximo, niegan ofrecer nuevas declaraciones en público y descartan emitir un nuevo comunicado "salvo cualquier novedad".

Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos

VÍDEO: Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos en camiones en Barcelona

112 canarias

Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de Almansa

Investigan a dos jóvenes por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa, Albacete

Publicidad