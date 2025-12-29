La confitería Conrado vuelve a esconder 10.000 euros en uno de sus roscones de Reyes

Esta singular iniciativa, que ha convertido al roscón de Conrado en uno de los productos más esperados de la campaña, nació en 2019 cuando Manuel Antonio González, actual responsable del negocio familiar fundado en 1856, decidió esconder un premio económico dentro de uno de sus roscones. En su primera edición el premio era de 500 euros, pero la buena acogida y el crecimiento de la tradición han hecho que la cifra suba hasta los 10.000 euros.

Desde 2022, por exigencias de Loterías del Estado, cada roscón lleva un boleto numerado. Ese número se deposita en una urna y será ante notario, el próximo 6 de enero a las 13:30 horas, cuando se extraiga el número ganador entre todos los participantes para conocer quién se lleva el premio.

Los roscones de Conrado, de gran demanda tanto en España como en el extranjero, se venden no solo en la propia confitería, sino también a través de internet y se envía a distintos países europeos como Alemania, Francia o Portugal. Esta tradición navideña se ha consolidado hasta el punto de atraer a clientes de fuera de la provincia, convirtiéndose en un fuerte reclamo mediático para La Bañeza durante las fiestas.

Tradición Navideña

Los roscones de Reyes son una de las tradiciones navideñas más arraigadas en España y un imprescindible en las mesas cada 6 de enero. Este dulce, con su inconfundible aroma a azahar y su decoración de frutas escarchadas, suele esconder en su interior pequeñas sorpresas como figuritas o la clásica haba.

En el caso de la Confitería Conrado, los más demandados por los clientes son los roscones de nata, de crema y los tradicionales sin relleno. Aunque este obrador también ofrece la posibilidad de personalizar el relleno al gusto del consumidor.

