Roban el bolso a una joven mientras hacía el 'In my feelings challenge'

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha compartido un vídeo a través de su perfil en Facebook para advertir del peligro de las redes sociales.

Mediante un mensaje en el que cuestiona si estamos generando "una nueva necesidad social llamada 'likes', o 'me gusta'", ha publicado el vídeo de una joven a la que le roban el bolso mientras ella hace el último reto viral del verano: 'In my feelings challenge'.

Este reto viral consiste en bajarse del coche y bailar al ritmo de la canción 'In my feelings' mientras el piloto conduce a baja velocidad, una práctica que podría resultar muy peligrosa e incluso constituir un delito, según advirtieron ya los Mossos d'Esquadra.

En el vídeo compartido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria muestra a una joven bailando al lado de la puerta del coche con su bolso en los hombros. Sin embargo, en un momento dado, la chica deja el bolso en el suelo para seguir practicando el reto de manera más cómoda, una acción que dos personas subidas a una moto aprovechan para robárselo y salir corriendo.