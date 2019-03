Roba un chiringuito y deja una nota de arrepentimiento

Imagine que usted es el propietario de un chiringuito y se encuentra con que le han robado el trabajo de toda una jornada. Lógicamente el cabreo sino monumental sería de aúpa. Pues bien, todo lo contrario le ocurrió al dueño de este chiringuito de la Manga del Mar Menor.

Tras contar las pérdidas; 150€ en metálico y 70€ en bebida, el humor del propietario cambió al encontrar una nota que el ladrón le había dejado y que decía lo siguiente: "Tío muy buenos los frutos secos. He intentado romper lo menos posible y no he cortado la luz para que no se te echaran a perder los helados y granizados. Lo siento mucho, pero con esto puedo dar de comer a mis hijos casi una semana, aunque sé que esto no es excusa para robar. Espero que entiendas mi situación."

Desde luego se trata de un ladrón muy peculiar...