Riesgo de sequía en algunas zonas de Galicia

Agosto ha traído mal tiempo y lluvias en el Norte, pero no las suficientes, al menos en Galicia. Allí los embalses están en torno al 60% de su capacidad.



En algunas zonas ya se han puesto en marcha restricciones para intentar ahorrar agua. En las playas de Cabanas por ejemplo, han cortado el agua. El Ayuntamiento pide, a través de un comunicado, la colaboración ciudadana.



Es importante que se tenga un consumo responsable del agua y que no se rieguen jardines, ni se llenen piscinas. La presa que abastece al ayuntamiento está al 25% de su capacidad. De no llover en los próximos días, el consistorio no descarta tener que hacer cortes en el suministro del agua.