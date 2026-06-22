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CEROS EUSKERA

La revisión de los exámenes de la PAU en el País Vasco reduce los ceros en Euskera pero apenas mejora las notas de los suspensos

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa cuestiona la anomalía de las correcciones mientras el rector, Joxerra Bengoetxea defiende la rigurosidad del sistema.

Los 78 ceros pasan a ser 11

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El proceso de revisión de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Euskadi ha logrado mitigar la alarmante avalancha de ceros en el examen de Lengua Vasca y Literatura II, aunque las calificaciones definitivas apenas han experimentado mejoras significativas. El caso más extremo se ha vivido en el tribunal 11 de Sarriko, que agrupaba a centros concertados del modelo A, donde los exámenes calificados con un cero se desplomaron de 76 a 11 tras las reclamaciones, si bien la mayoría de las notas modificadas permanecieron muy próximas al aprobado.

La polémica, además, ha continuado con el cruce de datos entre el Departamento de Educación y la Universidad del País Vasco (EHU).

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, desveló ante el Parlamento vasco una distribución "atípica" de los resultados: de los 168 ceros registrados en toda la comunidad autónoma, el 64,3% se concentró en solo dos tribunales de Bizkaia. De forma más flagrante, trascendió que un único corrector del tribunal 11 asignó por sí solo 79 de los 80 de los ceros contabilizados inicialmente por la consejería en un tramo alfabético específico.

Ante el revuelo ocasionado, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, compareció públicamente para defender la limpieza del proceso, negando cualquier tipo de arbitrariedad generalizada. Bengoetxea atribuyó el endurecimiento de las notas a la estricta aplicación de la nueva normativa ortográfica, aplicable este año, que penaliza hasta con dos puntos los errores. Sin embargo, admitió que hasta un 20% de los exámenes de Euskera requerirán una tercera corrección obligatoria al constatarse un desfase superior a los dos puntos entre la primera y la segunda evaluación.

Por su parte, Pedrosa criticó con dureza la "comunicación asimétrica" de la universidad pública, reprochando haberse enterado de la crisis por vías externas. Advirtiendo que la "confianza pública" está en riesgo, la consejera instó a la EHU a reestructurar los criterios organizativos para el próximo año. Entre sus propuestas destacan la prohibición de concentrar a alumnos de un mismo modelo educativo en un único tribunal y la obligatoriedad de publicar los nombres de los correctores, buscando garantizar la máxima transparencia en un sistema donde se revisaron más de 8.000 exámenes tras las reclamaciones de 4.000 estudiantes.

Resignación entre los alumnos con las nuevas notas

Entre tanto, los estudiantes se han tomado con cierta resignación las nuevas notas. Aunque entre ellos ha transcendido que dos chicas han logrado aprobar, la mayoría han visto incrementada su nota en apenas una décimas.

Es el caso de Iñigo al que su cero se ha convertido en 0,85 y al hacer la media de las dos notas, su calificación final ha sido de 0,42. "Con estas notas muchos compañeros no podrán estudiar la carrera que pretendían. Yo quiero estudiar medicina y lo tendré que hacer en una universidad privada. Ya no hay nada que hacer. Lo que sí pedimos para próximos años es que haya criterios más justos y que, como suele ocurrir en las OPEs, haya más transparencia sobre los evaluadores.

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