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MALTRATO INFANTIL

Retiran la custodia de tres menores a una madre investigada por lesiones a uno de sus hijos y darles comida caducada

La investigación se inició después de que la madre acudiera al médico con uno de sus hijos con múltiples lesiones que le habría provocado ella misma y que sus hermanos fueran al colegio con la ropa sucia, rota y alimentos caducados.

Imagen de dos agentes de la UFAM

Imagen de dos agentes de la UFAM Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

Un juzgado de Palma ha retirado la guarda y custodia de tres menores a una madre detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores. La investigación se inició a mediados del mes de mayo cuando la madre acudió con uno de sus hijos con múltiples lesiones que le habría provocado ella misma y que sus hermanos fueran al colegio con la ropa sucia, rota y alimentos caducados.

En ese momento, la Policía Nacional inició las pesquisas para esclarecer un posible episodio de malos tratos en el ámbito familiar con un menor de corta edad implicado. En el informe judicial constaba un parte médico del servicio de Pediatría de un centro hospitalario, donde el niño había sido atendido tras acudir junto a su madre por la fractura de un hueso del brazo.

Durante la asistencia médica, la madre del menor explicó que este habría sufrido la fractura en su domicilio cuando jugaba de forma "bruta" con uno de sus hermanos un poco más mayor. Sin embargo, los facultativos observaron que el menor, además de la fractura del brazo, presentaba numerosos hematomas en los glúteos, así como erosiones y laceraciones en las piernas y brazos. La progenitora en todo momento sostuvo que el menor se rascaba impulsivamente, por lo que se provocaba las heridas cutáneas él mismo.

Fue en ese momento en el que el grupo de Investigación UFAM de la Policía Nacional recabó informes del centro escolar, de Servicios Sociales y médicos. Según la información facilitada por la Policía, las lesiones del menor serían compatibles con episodios de malos tratos que habrían sido provocados por la madre.

Del mismo modo, el centro educativo también informó a los agentes de que los hermanos del menor presentaban comportamientos vinculados a un cuidado "deficiente" por parte de la madre. Además, los menores habrían acudido al colegio con ropa sucia y rota, así como con alimentos caducados.

Tras confirmar los hechos investigados, los agentes detuvieron este lunes a la mujer como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores. Posteriormente, fue puesta a disposición judicial y el juzgado ordenó la retirada de la guarda y custodia de sus tres hijos menores.

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