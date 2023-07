Una residencia valenciana pone en marcha un podcast para la gente mayor: "Yo sí tengo ganas de vivir"

3, 2, 1... ¡En el aire! "Buenos días a todos, soy Milagros y estoy a punto de cumplir 101 años". Seguramente pocos oyentes se esperaban escuchar una voz con un siglo de vida, pero ahí estaba con la misma ilusión -o más- que cualquier experto en la materia. Prueba de ello, el título con el que ha bautizado su primer podcast: 'Yo sí tengo ganas de vivir'.

Es cierto, me atrevo a corroborar que Milagros Castellà tiene muchas ganas de vivir. Nos lo ha demostrado a los medios de comunicación que hemos tenido el privilegio de conocerla, con sus ganas de contar historias y su perenne deseo de trasmitir que la lectura es una oportunidad para vivir eternamente: "Tú puedes leer mucho y pasártelo bien leyendo y eso hago yo, pasármelo muy bien leyendo".

Un mensaje que se dedica a trasmitir, junto a sus compañeros de residencia, en un podcast que graban en el Centro Ballesol Patacona, donde han puesto en marcha un canal de radio para la gente mayor. Una iniciativa que, según los profesionales de Psicología y Animación Sociocultural de la residencia, ayuda a mejorar "la memoria a corto plazo, el lenguaje, la atención y el aprendizaje, sin olvidar que fomenta las relaciones sociales y evita la soledad".

"Muchos jóvenes no leen hoy en día y con el paso del tiempo se arrepienten. La lectura es muy importante"

Este programa ha unido a Milagros -100 años-, a Armando -con 94 a su espada- y a Pedro -78, según su DNI-. El verdadero secreto de su longevidad no han querido desvelarlo, pero sí han insistido en que hay que leer desde joven. Según explican, se trata de alimentar bien el estómago. "Nada de atiborrarse", añade con humor Milagros, pero por encima de todo cultivar la mente, por eso Pedro insiste: "Hay que leer. Muchos jóvenes no leen hoy en día y con el paso del tiempo se arrepienten. La lectura es muy importante".

Tan importante como lo es aprender de los mayores. Estos tres compañeros de mesa saben que en la edad se esconden experiencias que son capaces de servir de guía a los que empiezan el camino: "Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Siempre se aprende algo de los mayores", añade Pedro, el más joven de la tertulia.

Cada uno saca sus propias conclusiones de este podcast. Para Milagros es una oportunidad de leer en voz alta, para Pedro es un entretenimiento y para Armando un privilegio: "No me siento viejo, me siento privilegiado", añade. Es cierto que ninguno ha cumplido un sueño al ponerse delante de ese micro -así nos lo han confesado- pero sí han conseguido algo que les reconforta muchísimo, y más a su edad: sentirse escuchados.